Chauffeur Dennis zou nu met een volle bus op weg zijn naar Spanje, maar blijft in Zierikzee

Voor Van de Sande zit er voorlopig niets anders op dan zijn bus te poetsen. "Zo ben ik toch nog een beetje bezig. Maar het blijft een gek gezicht, alle bussen die hier staan", zegt hij. Bij zijn werkgever, Van Oeveren in Zierikzee, staan 26 van de 28 bussen stil. Twee bussen rijden dagelijks nog voor Connexxion, de lijndienst richting Rotterdam.

Maanden voorbereiding

Maanden van voorbereiding en voorpret zijn nu de prullenbak in. Dat hij zijn reizen - van Noorwegen tot Spanje en van Engeland tot Slovenië - nu niet kan maken is een domper. "Het moet natuurlijk veilig zijn om te gaan, maar je wilt die mensen zo graag een leuke vakantie bieden. Ik heb me helemaal ingelezen en nu kan ik het niet uitvoeren."

Maar hij mist het ook om met de bus te rijden. "Dat is toch een jongensdroom. Ik vind het heerlijk achter het stuur en zeker door die landen in Europa rijden is prachtig", zegt hij.

Chauffeur Dennis zou nu met een bus vol op weg zijn naar Spanje (foto: Omroep Zeeland)

Of hij dit jaar nog achter het stuur kruipt is onzeker. "We denken erover de reizen door de schuiven naar later dit jaar. Dat kan alleen als we dan ook echt veilig op pad kunnen. Zo niet, dan wordt het volgend jaar. Het is afwachten."