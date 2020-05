Istvan Bakx zit nog altijd in Zuid-Afrika: 'We mogen alleen in de ochtend naar buiten'

Istvan Bakx en zijn gezin maken de coronacrisis in Kaapstad mee (foto: Istvan Bakx)

Tussen zes en negen uur mag Bakx met zijn vrouw en kinderen naar buiten. "Dan maken we een lange wandeling van 1,5 uur. Voor de rest mogen we alleen naar buiten voor noodzakelijke dingen, zoals boodschappen of zorg."

Niet samen trainen

Het land zat eerst in een complete lockdown, maar de maatregelen zijn licht versoepeld. Maar voetballen zit er voor Bakx nog niet in. "We mogen op dit moment nog niet eens samen trainen. Eigenlijk zouden we 12 mei horen of de maatregelen voor de sportclubs zouden veranderen, nu hopen we over twee weken iets meer te weten."

Istvan Bakx komt uit Vlissingen maar woont nu in Kaapstad, Zuid-Afrika. (foto: Istvan Bakx)

De kinderen van Istvan krijgen digitaal schoolwerk, hijzelf heeft een trainingsschema van zijn voetbalclub gekregen. "Daarnaast kijken we films, volgen we een serie en kunnen we gelukkig in onze binnentuin terecht."

We wilden niet meteen het avontuur beëindigen waar we aan zijn begonnen." Istvan Bakx, Zeeuwse voetballer in Zuid-Afrika

Het gezin heeft er nog over nagedacht om voordat het land in lockdown ging terug naar Nederland te keren. "Het kan zijn dat ik hier nog een voetbalcompetitie moet afronden. Ook hebben we het hier goed naar ons zin en wilden we nog niet meteen het avontuur beëindigen waar we aan zijn begonnen."

Nog een vraagteken

Istvan zit nog zeker tot juni in Zuid-Afrika. "Het is nog een vraageken wat voor gevolgen de crisis heeft voor de club. Het is dus nog niet duidelijk hoe de toekomst er voor ons uitziet. Voor nu maken we er het beste van."

