Alle Zeeuwen testen op corona? De Zeeuwse GGD is er klaar voor

Vanaf 1 juni mag iederene zich bij de GGD op corona laten testen, als hij vermoedt dat hij besmet is of ziekteverschijnselen heeft. (foto: Zorgsaam)

Vanaf vandaag kwamen er nieuwe beroepsgroepen bij, die zich alvast mogen laten testen. Dat geldt voor personeel in het openbaar vervoer en de zogenoemde handhavers. Ook mantelzorgers kunnen zich vanaf vandaag bij de GGD melden voor een test.

Ruimhartig beleid

Volgens Hetty Koppenaal van de Zeeuwse GGD werden in Zeeland al eerder mantelzorgers getest. "We hebben een ruimhartig beleid, omdat we voldoende testcapaciteit hebben." Voorwaarde voor een test is wel dat mensen zelf vermoeden dat ze besmet zijn, of ziekteverschijnselen hebben. Op die voorwaarde mogen vanaf 1 juni álle Zeeuwen zich bij de GGD laten testen op corona.

Het blijft spannend of er een tweede corona-piek aankomt en hoe groot die dan is. Dat hangt af van het gedrag van mensen. Want het virus verspreidt zich niet; mensen verspreiden het virus." Hetty Koppenaal GGD Zeeland

Waar andere GGD's in Nederland laten weten dat ze erg opzien tegen de situatie omdat ze denken dat ze daarvoor veel te weinig mensen in dienst hebben, is de Zeeuwse GGD optimistisch. "We hebben voldoende testcapaciteit omdat we samenwerken met onder meer lokale laboratoria", aldus Hetty Koppenaal.

Tweede piek

"De eerste piek van het coronavirus konden we daardoor makkelijk aan. Maar het blijft spannend of er een tweede coronapiek komt en hoe groot die dan is." Dat hangt volgens Koppenaal af van het gedrag van mensen. "Want het virus verspreidt zich niet; mensen verspreiden het virus."