Bibliotheken weer open, lange rij voor uitleenbalie

Lange rijen voor de uitleenbalie (foto: Omroep Zeeland)

De grote tafel waar normaal iedere stoel bezet is door mensen die de kranten lezen, is leeg. Die mag nog niet worden gebruikt. Verder staan er grote pijlen op de vloer en moeten mensen hun handen eerst desinfecteren en een mandje nemen, net als in de supermarkt.

"Maximaal 25 personen mogen er tegelijkertijd in de bieb aanwezig zijn", vertelt Stefanie van der Goes van de Bibibliotheken Zeeuws-Vlaanderen. "Dus soms moet men even wachten buiten."

Boeken drie dagen in quarantaine

Bij binnenkomst staat er een grote kast. Daar mogen de boeken in die de afgelopen weken bij de mensen thuis hebben gelegen. "De boeken gaan eerst drie dagen in quarantaine voordat ze weer terug in de kast worden gezet", legt Van der Goes uit. Alles om maar een verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De bezoekers die op de eerste dag zijn afgekomen deert het allemaal niets. "Ik ben dolgelukkig", roept mevrouw Visser uit Terneuzen als ze al een tijdje in de rij staat. "De mevrouw achter me riep net dat ze haar boek al bijna uit heeft. Het is geweldig. Ik heb in de afgelopen tijd mijn eigen boeken opnieuw gelezen maar dat heb je op den duur ook wel gehad."

