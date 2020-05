Jos uit Hulst voor even 'wereldberoemd' dankzij oehoes op balkon

De oehoes kijken van achter het raam naar Jos (foto: Jos Baart)

"RTL, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws", somt Baart een aantal media op die het afgelopen weekend bij hem langs kwamen. Maar het begon allemaal met Vroege Vogels, een programma van BNNVARA. "Die heb ik zelf geschreven omdat ik in België vreemde informatie kreeg als ik informatie over de oehoes vroeg."

"Ik wilde dit graag delen. Die beleving, echt bijzonder. Dat wilde ik niet alleen beleven", zegt de 63-jarige Baart die tot zes jaar geleden in Hulst woonde. Vanwege zijn werk is hij verhuisd naar België, waar hij in een flat op drie hoog woont. "Ik vind het geen fijn land, maar omdat ik op 58-jarige leeftijd nog een baan zocht, ben ik hier terechtgekomen. Ik zit mijn tijd wel uit."

Nest in de plantenbak

Maar op dit moment heeft hij dus drie bijzondere gasten bij zijn huis. Elke avond wanneer Baart zijn tv aanzet, kijken er zes glazige ogen mee vanachter het raam. "Het is een zeldzame vogel. Mensenschuw ook", legt Baart uit. "In december was er al sprake van dat er drie oehoes in de buurt rondvlogen. Eentje werd er dood gevonden in het stadspark. Een andere heeft een nest gemaakt in mijn plantenbak. Dat is uitzonderlijk."

De vogels zijn nu iets meer dan vijf weken oud, maar Baart weet nog goed dat hij voor het eerst vogelgeluiden hoorde. "Ik dacht eerst dat het duiven waren, maar ik ben geen duivenvriend. Op een avond zag ik toen een grote vogel wegvliegen en ik dacht toen al: 'Dat is een oehoe.'"

Over een maand of twee gaan de kuikens uitvliegen, maar voorlopig geniet Baart van de beesten. "Ik zit veel thuis natuurlijk nu vanwege de coronacrisis, maar dit is een feest om naar te kijken. Ik hoop dat ze volgend jaar weer terug zullen komen."