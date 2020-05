Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen gaat deze week weer open

Een thermometer om koorts te controleren (foto: Omroep Zeeland)

Voedsel voor de pakketten is er voorlopig voldoende. De loods aan de Industrieweg in Terneuzen ligt vol met onder andere verse groenten, wc-papier en asperges. Ook staat er een aparte tafel met mondkapjes, ontsmettingsmiddelen en thermometers. "Die gebruiken we om te kijken of de vrijwilligers geen koorts hebben en dus symptomen van corona", zegt Miriam Hemelsoet van Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.

Voedselbonnen

Ze heeft de afgelopen weken niet stil gezeten, want Miriam is druk geweest met de uitgifte van voedselbonnen. Voor 25 euro konden klanten boodschappen doen bij de plaatselijke supermarkt als alternatief voor het voedselpakket. Iedere week werd er voor 15.000 euro aan bonnen uitgegeven die gesponsord zijn door bedrijven, sponsoren en rotaryclubs.

WC-papier is er weer voldoende (foto: Omroep Zeeland)

Het geld is nog niet op, maar volgens Hemelsoet is het idee van de voedselbank om verspilling tegen te gaan. "Het is dus goed dat we weer eten uitdelen, al is niet iedereen er blij mee." Volgens Hemelsoet gaf het een aantal mensen de vrijheid om zelf te bepalen wat ze wilden kopen. Als nadeel had het dan ook weer dat het voedsel in de pakketten vaak meer waard was dan de 25 euro bonnen.

50 meer nieuwe aanmeldingen

In de weken van sluiting is het aantal mensen dat gebruik gemaakt van de diensten, flink gestegen. "In totaal nu 630 en dat zijn er vijftig meer dan voor de crisis," zegt Hemelsoet. Zij hoort nooit de reden van een aanmelding, maar ze verwacht dat de coronacrisis mede de oorzaak is.

Aanstaande donderdag is het uitgiftepunt in Terneuzen open. Vrijdag zijn de punten in de rest van Zeeuws-Vlaanderen aan de beurt.