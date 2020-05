Goedemorgen! Oehoes in de plantenbak en ziekenhuisbezoeken mogen weer

(foto: Omroep Zeeland)

Adrz en ZorgSaam laten weten verheugd te zijn dat ze deze versoepeling kunnen doorvoeren. Ze stellen wel een aantal voorwaarden om de veiligheid van de patiënten en medewerkers te garanderen.

Oehoes

Jos Baart uit Hulst heeft sinds kort wel een aantal hele bijzondere gasten op zijn balkon. Drie kuikens van de grootste uil van Europa zijn namelijk uit hun ei gekropen in de plantenbak van Baart. Het afgelopen weekend kwam het ene na het andere medium op bezoek in zijn huis in het Belgische Geel. "Het is een film" zegt Jos tegen Omroep Zeeland.

Jos Baart met één van zijn drie oehoekuikens (foto: Jos Baart)

Voedselbank weer open

Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen start komende week weer met het uitdelen van voedselpakketten. De afgelopen negen weken konden mensen geen pakket ophalen, omdat er bezorgdheid was over de gezondheid van de vaak oudere vrijwilligers door het coronavirus. Met nieuwe maatregelen wordt donderdag weer gestart met de uitgifte van levensmiddelen aan mensen met financiële problemen.

De paalhoofden bij Zoutelande stralen in het zonnige weer (foto: Monique Ardon)

Het weer

Het wordt vandaag opnieuw vrij zonnig, met vanochtend af en toe meer bewolking, maar vanmiddag en vanavond is er weinig bewolking. De wind is vandaag zwak tot matig uit west tot noordwest: windkracht 2 tot 3 en aan zee af en toe windkracht 4. De temperatuur begint bij 10 tot 13 graden, de maxima lopen vanmiddag uiteen van 18 graden aan zee tot ca. 23 graden landinwaarts.



Vannacht is het vrijwel windstil en in principe helder, mogelijk onstaan er mistbanken. Morgen is het overwegend zonnig, maxixmum dan rond 23 graden.