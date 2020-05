Hoera! De Sluiskiltunnel bestaat vijf jaar

De Sluisktiltunnel maakte onderdeel uit van het plan om de weg tussen Goes en Gent te verbeteren. De Sluiskilbrug zorgde altijd voor veel vertraging, omdat de brug gemiddeld 23 keer per dag open staat voor schepen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Wachten voor de brug duurde vaak twintig minuten. Per dag wordt (nu nog steeds) de weg zo'n vijf uur geblokkeerd voor het verkeer.

Het verkeer stond voor de komst van de Sluiskiltunnel vaak te wachten voor een geopende brug (foto: Omroep Zeeland)

De Sluiskiltunnel is geboord onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Beide tunnelbuizen zijn 1.145 meter lang en het diepste punt bevindt zich 34 meter onder NAP.

Bij de bouw van de tunnel zijn er relatief weinig ongelukken gebeurd, vier mensen raakten licht gewond. Het project bleef ruim binnen het budget, en viel zelfs 25 miljoen goedkoper uit dan begroot. Bovendien was de tunnel ook nog eens vijf weken eerder klaar dan gepland.

Vijf jaar Sluiskiltunnel in cijfers

Dat de tunnel geen overbodige luxe is blijkt uit de cijfers van de afgelopen vijf jaar, 26 miljoen voertuigen reden er doorheen. De drukste dag was op 23 augustus 2017, toen reden er 27.245 voertuigen door de tunnel. Doorgaans zijn de donderdagen het drukst en de zondagen het rustigst.

De tunnel blijkt ook in gebruik een veilige tunnel. Er gebeurde in alle jaren zeven ongelukken en daardoor was de tunnel in totaal 7,5 uur dicht. Dat is relatief weinig, zegt veiligheidsbeambte Patrick Dankkaart. "De eerste twee jaar gebeurde er zelfs geen enkel ongeluk in de tunnel", zegt hij.

Bankstel en paarden in de tunnel

In april 2016 is de Sluiskiltunnel even afgesloten geweest vanwege een bankstel dat van een aanhanger was gevallen. De tunnelwachten vonden ook nog een deel van een kast. Alle spullen zijn toen bij de milieustraat afgegeven.

In augustus van dat jaar liepen er paarden door de tunnel. Ze stonden in een kapotte paardenvrachtwagen. De tunnel werd afgesloten, de paarden eruit gehaald en de kapotte vrachtwagen werd geborgen.

Deze kat wilde vorig jaar ook gebruik maken van de Sluiskiltunnel (foto: Westerscheldetunnel NV)

En vorig jaar maakte een kat een wandeling in de noordbuis van de Sluiskiltunnel. Een oplettende automobilist zag het beestje zitten in de tunnelbak en probeerde hem te vangen. De kat schrok hiervan en rende de tunnel in. Gelukkig kreeg deze dierenvriend de kat alsnog te pakken en kon de kat ongedeerd terug naar zijn baasje.

Jarig, maar geen feestje

Ondanks de verjaardag van de tunnel zal er voor het personeel geen feestje zijn. "Normaal vieren we jubilea van zowel de Westerscheldetunnel als de Sluiskiltunnel. Nu door alle coronamaatregelen natuurlijk niet, maar wellicht halen we dat later dit jaar nog wel in", zegt veiligheidsbeambte Patrick Dankaart.