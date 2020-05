Thuiswerken zit er voor uitvoerder Svend niet in: 'Je kan door de telefoon niet zien hoe het er uitziet'

Svend Minderhoud (r) met collega op het kantoor van Heerema in Vlissingen-Oost. (foto: Svend Minderhoud)

Svend Minderhoud woont in Westkapelle, maar is toch bijna dagelijks op de werf van Heerema in Vlissingen-Oost te vinden. Op de werf bouwt Heerema reusachtige onderstellen voor boorplatforms en windmolenparken op zee.

Wat is je functie bij Heerema in Vlissingen-Oost?

Ik ben uitvoerder. Dat betekent dat ik projecten begeleid, samen met lassers, zogenoemde samenbouwers, stellingbouwers en schilders. Samen met de voormannen van die groepen loop ik de projecten door. Wij hebben dus veel offshore-projecten, er ligt nu een aantal grote pontons bij ons voor de kade.

Je kan niet vanaf huis werken?

Dat is voor mijn werk niet te doen. Je bent iets aan het maken en dan kan je door de telefoon niet zien hoe het er uitziet. Misschien loopt het karwei wel achter of gaat er iets verkeerd. Je werkt ook veel met bouwtekeningen, dat is toch moeilijk uit te leggen aan bijvoorbeeld een lasser of een schilder. Je moet iets áán kunnen wijzen.

Wat is er op je werkplek veranderd sinds de coronacrisis uitbrak?

Iedereen begint normaal altijd om half acht, maar nu zijn er verschillende ploegen om te voorkomen dat mensen door elkaar heen gaan lopen. Ook zijn er verschillende koffie- en lunchpauzes zodat er niet teveel mensen bij elkaar zitten.

Beïnvloedt dat de sfeer op het werk?

De sfeer blijft gelukkig hartstikke goed. Het is wel een stuk rustiger natuurlijk, omdat veel kantoorpersoneel van Heerema op dit moment wél thuiswerkt. Als ik op kantoor ben, is het best wel stil. Je mist toch wel een beetje het sociale gebeuren, het praatje bij de koffieautomaat waarbij je dan even over andere zaken kan praten.

Hoe is het thuis?

We hebben thuis nog kleine kinderen van negen en twaalf die naar de basisschool gaan, dus dat was best even puzzelen toen ze thuis kwamen te zitten, omdat ik wél naar het werk moest. Mijn vrouw zit in de verhuur van vakantie-appartementen, en die had het ook heel druk met al die annuleringen. Gelukkig kon zij haar werktijden een beetje aanpassen op mijn werk.

Een paar keer konden we er geen mouw aan passen en moest ik toch thuis zijn. Maar ik klaag niet hoor. Tot nu toe zijn er geen mensen in de familie of in de vriendenkring die corona hebben gehad, dus dat is het belangrijkste.

Hoe ervaar je deze periode?

Het is een beetje een soort werkvakantie, lijkt het wel. We hebben natuurlijk veel mooi weer gehad de afgelopen tijd; dat scheelde met de kinderen die buiten konden spelen. Het was ook wel gezellig toen de scholen en de sportclubs dicht waren, in plaats van dat je 's avonds naar een sportclub bent, speel je een spelletje met de kinderen. Als gezin deed je veel meer samen, al merkte ik de laatste weken, dat de kinderen er echt aan toe waren om weer naar school te gaan."