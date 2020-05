Dansscholen willen weer open: 'Ik geef niet op wat ik in al die jaren heb opgebouwd'

De kroonluchters en de discobal zijn op dit moment de blikvangers in de zaal die normaal gevuld is met dansers. Martijn Janvier heeft zich samen met 1200 andere Nederlandse dansschoolhouders verenigd in Dansondernemend Nederland.

De belangenvereniging heeft de overheid inmiddels een pakket maatregelen voorgesteld om in aangepaste vorm binnen danslessen te kunnen geven. Buiten lesgeven mag al, en dat gebeurt ook in Zeeland. Janvier zegt daar geen ruimte voor te hebben. Wel ziet hij mogelijkheden om aangepast les te geven.

Alleen de kroonluchters en discobal schitteren voorlopig in de danszaal (foto: Omroep Zeeland)

In de zaal van Janvier wordt veel ballroom gedanst. Om de anderhalve meter afstand te kunnen houden is straks voor een danspaar 25 vierkante meter ruimte nodig. Dat betekent maximaal zes paren op de dansvloer. Waar het voorheen soms twintig paren waren.

"We hebben het dan over stelletjes of echtparen. De vraag is of de cursisten dit ook willen. Want het gaat hier ook om de sfeer, het is niet alleen het dansen, het is ook een soort uitgaan. Anderen zeggen 'hou het lesgeld maar, ik kom volgend seizoen weer wel.' Dat laatste is natuurlijk gaaf om te vernemen", zegt Janvier.

Feesten en partijen

De beperkingen betekenen veel omzetverlies. Nu kunnen dansscholen een beroep doen op de noodvoorzieningen die de overheid heeft geregeld. "Maar is dat genoeg? Normaal hebben we hier workshops, feesten en partijen. In hoeverre komt dat straks nog terug?"

Buiten dansen in vakken, op anderhalve meter afstand van elkaar (foto: Omroep Zeeland)

Vanesse Geselle leidt dansschool Sessadance in Koudekerke. Zij geeft vooral veel hiphop en streetdance. "Voor mij is het makkelijker om lessen aan te passen dan voor ballroom-dansscholen, denk ik. De stukken waarin we over elkaar heen buitelen of aanraken kun je weglaten."

Streetdance op het schoolplein

Geselle geeft sinds kort buiten lessen op het schoolplein van het Scheldemond College in Vlissingen. Op maandagmiddag dansen daar bijna dertig jongeren, ze blijven in hun op de grond getekende vakjes. Dat kan alleen bij droog weer, maar Geselle vindt het al heel wat. "We wilden gewoon aan de slag, vooral voor de jongeren is het moeilijk om in je eentje in je kamertje de online lessen te volgen. Dit is veel leuker."

Hoofdbrekens

Ook zij hoopt op snelle toestemming om weer binnen te kunnen dansen. Haar lessen vinden normaal in twee sportscholen plaats, maar die zijn nu nog dicht. Hoe dat precies vorm moet krijgen zal nog wat hoofdbrekens kosten. "Ik moet dan waarschijnlijk de groepen opsplitsen, dat zal niet iedereen leuk vinden. Maar ik vind er wel wat op. Ik besta volgend jaar 25 jaar. Ik geef niet zomaar op wat ik in al die jaren heb opgebouwd."