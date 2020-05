Organisatoren feesten hebben moeilijke tijd, maar er gloort hoop

Thank goes it's Friday (foto: Omroep Zeeland)

De afgelopen jaren ging het goed met het bedrijf Festive Events, waarvan de harde kern bestaat uit Sofyan Azzagari, Robert Waverijn en Reza Geleedst. Deze periode ziet het er echter anders uit, zegt Waverijn: "Alles ligt natuurlijk stil. We hebben geen inkomsten. Dat is moeilijk en zorgt voor onzekerheid maar we redden het wel hoor."

Thank Goes it's Friday

Sofyan Azzagari geeft aan dat het moment waarop alle evenementen werd afgelast slecht uitkwam: "We waren net Thank Goes it's Friday in de Grote Kerk van Goes, aan het opbouwen toen de mededeling kwam. Toen konden we alles weer ongebruikt terugsturen. We missen nu natuurlijk heel veel inkomsten, zoals van de grote feesten die we rond Koningsdag organiseren. Die feesten leveren geld op waarmee we dan weer nieuwe dingen kunnen opzetten. Nu moeten we waarschijnlijk voor het eerst bij een bank aankloppen."

Festive Events organiseert ook urban feesten in Zeeland en Antwerpen. Azzagari: "We hadden er dertien gepland staan de rest van het jaar. Ik ga ervan uit dat die allemaal niet doorgaan en dat het tot ergens in 2021 niet mag. Dat vinden we erg maar we willen liever voorzichtig zijn dan dat er een tweede golf komt en zaken opnieuw dicht moeten zoals in Zuid-Korea. Dat zou een ramp zijn."

Ontwerp van de ingang van het nieuwe stadsstrand Lima Beach in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Dit is ook een periode waarin ondernemers creatief moeten zijn en met ideeën kunnen komen. Die hebben de jonge ondernemers genoeg. Robert Waverij: "We hadden het idee om een drive-in bioscoop te doen in Goes, maar de gemeente wilde dat niet. Ze zien dat toch als een bijeenkomst. Ze willen geen risico nemen en dat snappen we wel."

Stadsstrand in Goes

Positieve vooruitzichten zijn er ook. Vorig jaar zette het bedrijf een succesvol stadsstrand op in Goes. Dit jaar komt dat er weer, op een andere plaats en groter volgens Azzagari: "Dat wordt een groot terrein van 2000 vierkante meter zodat we goed kunnen voldoen aan de regels. De tekeningen zien er heel gaaf uit en we kunnen het terrein voor vijf jaar huren. We hopen bijvoorbeeld 1 juli open te gaan en als we het goed doen kunnen we misschien ook wel in de winter open. Dat zou heel mooi zijn."

