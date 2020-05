Bouwers Sluiskiltunnel blikken terug: 'Het was voor het eerst dat ik de koning en koningin van zo dichtbij zag'

Wim van de Linde was destijds technisch manager bij de Sluiskiltunnel. Voor hem was het niet de eerste tunnel die hij bouwde. Het was zijn derde Zeeuwse tunnel: "Ik heb ook meegewerkt aan de Vlaketunnel en aan de Westerscheldetunnel."

Pensioen, of toch niet?

De Sluiskiltunnel zou zijn laatste project zijn, maar met pensioen is hij niet gegaan. Hij heeft nog meegewerkt aan het bouwen van de Sloeweg en recent was hij nog betrokken bij het Zuidasdok in Amsterdam. "Daarvoor heb ik gekeken naar versoberingsmaatregelen, omdat het project financieel uit de hand loopt", vertelt hij.

De technisch manager blikt tevreden terug op het project. "Er werd veilig gewerkt, we hadden een prachtig team, een fijne aannemerscombinatie en de ervaring van de Westerscheldetunnel." De Sluiskiltunnel werd vijf weken eerder opgeleverd dan gepland en was ook nog eens 25 miljoen euro goedkoper dan begroot.

Patrick (links) en Wim (rechts) werkten mee aan de Sluiskiltunnel (foto: Omroep Zeeland)

Patrick Dankaart uit Axel is veiligheidsbeambte voor de Westerscheldetunnel en sinds vijf jaar ook voor de Sluiskiltunnel. "Ik rij twee keer door mijn werk, naar mijn werk. Dat is toch wel bijzonder", lacht hij.

Hij werd al vroeg in het traject betrokken bij de bouw van de Sluiskiltunnel. "Dat was in 2009 al, toen ze de eerste plannen gingen uitwerken. Er zijn wettelijke eisen waaraan een tunnel moet voldoen en je wilt hem natuurlijk zo veilig mogelijk bouwen. Daar moet je vooraf over nadenken natuurlijk."

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima openen de Sluiskiltunnel (foto: ANP)

De opening was voor hem een speciale dag. "Het was voor het eerst dat ik de koning en koningin van zo dichtbij zag. Maar nog spannender was de dag dat de Sluiskiltunnel open werd gesteld voor het verkeer. Dat gebeurde vier dagen na de officiële opening. "Alle systemen zijn vooraf uitgebreid getest, maar er haperde toen toch iets. Uiteindelijk is het gelukt, maar wel een paar uurtjes later dan we hoopten."

Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de opening van de Sluiskiltunnel (foto: ANP)

Die officiële opening was vandaag precies vijf jaar geleden. Inmiddels hebben 26 miljoen voertuigen door de Sluiskiltunnel gereden. en gebeurde er de afgelopen vijf jaar zeven ongelukken.

