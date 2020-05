Basisonderwijs krabbelt weer op: 'We zijn zo blij dat we elkaar weer zien'

Schoolbestuurder Pim van Kampen (foto: Omroep Zeeland)

Van Kampen van de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland is positief over de manier waarop de scholen de herstart sinds 11 mei hebben aangepakt, en die geluiden hoort hij ook van ouders, meesters, juffen en kinderen. "We zijn zo blij dat we elkaar weer zien, dat gevoel overheerst." Het feit dat een klein deel van de ouders het nog niet aandurft hun kind naar school te sturen, vindt hij jammer.

In gesprek zonder te drammen

Cijfers over het aantal kinderen dat niet naar school gaat, zijn er niet, maar volgens Van Kampen is wel duidelijk dat het er in de Zeeuwse steden meer zijn dan in de dorpen. "Dat heeft te maken met sociale achtergronden." vermoedt Van Kamer. "Soms ook speelt de taal niet goed machtig zijn een rol en daardoor de communicatie die tekortschiet." Er wordt geprobeerd met die ouders het gesprek aan te gaan, zonder te drammen. "Kinderen die thuiszitten ontwikkelen zich ook enorm."

Ook leerkrachten die het nog niet aandurven naar school te gaan krijgen ruimte. Mede omdat wel duidelijk is dat het in het onderwijs aan jonge kinderen onmogelijk is altijd anderhalve meter afstand te houden. "Als een kind gevallen is en naar je toekomt, dan plak je een pleister. Dat gaat niet op afstand." Het is overigens niet zo dat de leraren die weg blijven van school niets doen. "Die geven op afstand les, ze zijn volop bezig."

Over opgelopen leerachterstanden maakt Pim van Kampen zich niet al te druk. "Natuurlijk zijn leerachterstanden ontstaan, maar kinderen zijn flexibel en we hebben professionals die wel weten hoe ze dit moeten opvangen."

Verdere versoepeling

Van Kampen en heel veel andere onderwijsmensen kijken reikhalzend uit naar verdere versoepeling van de maatregelen. Hij verwacht dat komende weken ook meer duidelijk wordt over hoe het verdergaat. Er wordt onder meer gesproken over zomerscholen en eventueel verlengde schooldagen.

Van Kampen realiseert zich dat het wel eens heel lang zou kunnen duren voor alles weer echt bij het oude is. "Dan zal er toch een vaccin gevonden moeten zijn, en dat moet breed beschikbaar zijn."

