In natuurgebied Kapelse Moer bij Kapelle staan de poelen leeg. Boswachter Karel Leeftink ziet het met lede ogen aan. Vooral het feit dat het nu al zo droog is, baart hem zorgen. "De vorige jaren begon het pas in mei, juni dat het echt droog begon te worden. Nu is dat eigenlijk al vanaf half maart en dat betekent dat alles nu al droogstaat en er geen voedsel te halen is", verzucht hij.

De Kapelse Moer is een open gebied, met - normaal gesproken - poelen, greppels en voldoende water waar weidevogels als de scholekster, grutto en kievit foerageren. "Dat zijn beesten die in die kleine poeltjes naar voedsel zoeken, ook voor hun jongen. Wormpjes, slakjes, noem het maar op. Maar die kunnen in deze droogte niets vinden", legt Leeftink uit. Hij verwacht dan ook dat het broedsucces dit jaar heel erg laag zal zijn.

Weidevogels in de problemen door droogte (foto: Omroep Zeeland)

Het tekort aan voedsel is niet alleen slecht nieuws voor de jongen van de weidevogels, maar ook voor de oudere vogels. Leeftink: "Dat betekent dat ze minder in conditie zijn en dat de eieren die ze leggen wat kleiner uitvallen. Kortom, het is een en al malaise."

En het ging al niet goed met die weidevogels. "Dit is echt een gebied waar je de voorwaarde probeert te scheppen dat ze zich wel voort kunnen planten, maar aan die droogte kunnen we niets veranderen. Dat zit buiten ons bereik", aldus de boswachter.

Aanpassen betekent ook dat er soorten gaan verdwijnen." Boswachter Karel Leeftink

Er zijn ook vogels die baat hebben bij het mooie weer. Leeftink: "Karekieten, veldleeuweriken, graspiepers, daar gaat het best redelijk mee. Maar het zijn vooral die typisch Zeeuwse vogels van de zilte graslanden die het erg moeilijk hebben.

Op termijn denkt de boswachter dat de natuur zich zal aanpassen aan meer droge perdiodes. "Maar aanpassen betekent ook dat er soorten gaan verdwijnen", voegt hij daaraan toe. "En dat zijn nou juist de soorten waarvan wij denken dat ze horen bij het Nederlandse polderlandschap."

Over de toekomst van dat polderlandschap is Leeftink overigens ook niet bijster positief. "Misschien moeten we heel het idee van die Nederlandse polder uit ons vizier halen en denken aan andere landschappen. Want hoe je het ook wendt of keert, je hebt met klimaatsverandering te maken, met het opschuiven van die klimaatgordels, en die droogte is daar waarschijnlijk een van de tekenen van."

'Waar moet dat water vandaan komen?'

Die veranderingen zullen over een langere periode plaatsvinden. Op korte termijn ziet Staatsbosbeheer geen manier om de weidevogels te helpen. "Je zou kunnen zeggen dat je water kunt aanvoeren, maar waar moet dat water vandaan komen? Het is echt wachten op water, op regen." Die regen moet volgens Leeftink wel snel komen. "Anders is het broedseizoen alweer voorbij."

