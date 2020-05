Nog veel vragen over het noodlottige ongeluk Griete

De politie spreekt van een tragisch, noodlottig ongeval. Verschillende bronnen laten aan Omroep Zeeland weten dat de jongen op de weg lag, dat er hulp is ingeschakeld en dat hij toen is aangereden.

Veel dingen zijn nog onduidelijk

Hoe de jongen op de weg terecht is gekomen, is nog altijd onduidelijk. Wel is achterhaald waar hij eerder op de avond is geweest, maar op een gegeven moment is het verhaal onduidelijk, aldus politiewoordvoerder Alwin Don.

Op de plek van het ongeluk op de Huissenspolderweg, tussen Terneuzen en buurtschap Griete is dagenlang onderzoek gedaan. De politie heeft getuigen gehoord, sporenonderzoek gedaan en er is sectie op het lichaam verricht. Omdat er is vastgesteld dat er geen sprake is van een misdrijf wordt het onderzoek nu gesloten.

'We zullen nooit weten wat er precies gebeurd is'

De politie is dus niet op zoek naar een bestuurder en er is ook niemand aangehouden. Don: "Het is afgerond maar dat wil dus niet zeggen dat alle vragen beantwoord zijn. We zullen er mee moeten leven dat we niet exact zullen weten wat er precies gebeurd is."

