Na een stamceltransplantatie herstellen kan nu ook in Zeeland

Adrz in Goes (foto: Omroep Zeeland)

In Zeeland is het niet mogelijk een stamceltransplantatie te ondergaan, daarvoor moet je - als je patiënt bent in het Adrz - naar Rotterdam. "Na zo'n transplantatie, moest je een paar weken in isolatie in het ziekenhuis blijven. Dat heeft met je weerstand te maken", legt Ilona Wielemaker van het Adrz uit.

Het gaat dan om patiënten die bijvoorbeeld behandeld worden voor bloed- en beenmergziekten als lymfeklierkanker, trombose of stollingsziekten. "Je naasten moeten dan steeds heen en weer. Nu kunnen patiënten van een stamceltransplantatie in het Adrz herstellen."

Wat is een stamceltransplantatie? Bij een stamceltransplantatie worden stamcellen uit het beenmerg toegediend aan de patiënt. Dat kunnen stamcellen van de patiënt zelf zijn of van een gezonde donor. Stamcellen hebben het vermogen om schade of verlies aan cellen, die na een chemokuur ontstaat, te herstellen. Tijdens de stamcel- en chemotherapie is de patiënt erg kwetsbaar, omdat de weerstand bijna helemaal is afgebroken. Daardoor is de kans op bijwerkingen en complicaties groot.

In het Adrz is vandaag de eerste patiënt gearriveerd. Artsen en verpleegkundigen hebben speciale trainingen gehad om dat mogelijk te maken.

Bezoek bij die transplantatiepatiënt wordt alleen onder strikte voorwaarden toegelaten. "Patiënten liggen na een stamceltransplantatie in isolatie", zegt Wielemaker. "Ook als er geen corona heerst."