Wie wil toeristen in Veere de regels uitleggen?

Een van de coronamaatregelen aan de kust, dit is bij Domburg (foto: Ria Brasser)

Deze 'gastheren en gastvrouwen', zoals Veere ze noemt, zijn niet alleen aanspreekpunt, ze moeten toeristen bijvoorbeeld ook wijzen op de anderhalve meter afstand en er voor zorgen dat bezoekers de juiste looproutes volgen.

'Als iedereen zich netjes aan de regels houdt...'

"We zijn een toeristische gemeente", zegt burgemeester Rob van der Zwaag. "We proberen de toerist - die altijd welkom is - zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te helpen en op de regels te attenderen."

Veere ziet komend weekend als een soort pilot. "De veiligheidsregio kijkt ook mee", zegt Van der Zwaag. Stranden worden gemonitord op drukte, stichting Strandexploitatie Veere, Rijkswaterstaat, boa's en politie, allemaal houden ze een vinger aan de pols. Als het ergens te druk wordt, kunnen parkeerplaatsen of straten afgesloten worden.

Strandwandeling bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Uit voorzorg die maatregel nemen is voor Van der Zwaag nu geen optie. "Dan ben je wel erg gastonvriendelijk bezig. We hebben als gemeente 34 kilometer kust, dus als iedereen zich netjes aan de regels houdt, zou het moeten kunnen."

'Hopelijk nog meer mooie weekenden'

Voor komend weekend is de gemeente Veere er in ieder geval klaar voor, al kunnen ze nog wel wat gastvrouwen- en mannen gebruiken. Van der Zwaag: "Er komen hopelijk nog meer mooie weekenden aan, dus we zullen ze ook voor de toekomst nodig hebben."