Bouw historisch Romeins schip gaat van start

Ludo van Well (foto: Omroep Zeeland)

De Caudicaria, want zo heet het type schip, is een vrachtschip uit de Romeinse tijd. Het schip vaarde vanuit Colijnsplaat naar Groot-Brittanië. Richting het eiland gingen vooral visolie en zout, die daar werden omgeruild voor graan. De boten van ongeveer twaalf meter lang zijn volgens Van Well een belangrijk gedeelte van de Zeeuwse geschiedenis. "Dit is de oudste geschiedenis van Zeeland. Hiermee zijn de mensen begonnen te werken met water."

Het schip wordt in de loods achter het atelier van Van Well gebouwd en wordt half zo groot als het origineel. Er wordt kunststof gebruikt in plaats van hout, zodat de mini-Caudicaria de tientallen jaren onderhoudsvriendelijk blijft.

Jachtontwerper

Op de werkbank achter het atelier in Colijnsplaat ligt de tekening van het schip al klaar. Deze heeft Van Well zelf gemaakt, omdat hij naast zijn werk als beeldhouwer, ook jarenlang werkzaam was als jachtontwerper.

Model van het te bouwen Romeinse schip (foto: Omroep Zeeland)

Samen met zijn vrouw is hij bijna een jaar bezig geweest om de kosten van de bouw te dekken. "Het budget is rond en volgende week kunnen we beginnen," aldus Van Well. Over een jaar moet het schip klaar zijn. Waar het komt te staan is nog onduidelijk. De bedoeling was de Oude Haven, maar daarover worden de komende tijd nog gesprekken gevoerd met de gemeente Noord-Beveland. "Hij blijft in ieder geval in Colijnsplaat. Dat sowieso."