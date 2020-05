Horeca toch niet open voor 1 juni

De lijst voor het checkgesprek dat met gasten gevoerd moet worden (foto: Omroep Zeeland)

Strandbrasserie De Landing is sinds het begin van de coronacrisis gesloten. Eigenaar Petra de Reijger is nu druk om haar brasserie aan te passen voor 1 juni. Zo komt er een tafel bij de ingang waar zij of een van haar medewerkers nieuwe gasten opvangt. Daar wordt een verplichte vragenlijst afgewerkt om erachter te komen of iemand verkoudheidsklachten heeft. "Ik ben dan logistiek manager, politieagent en huisarts in één. Het is even niet anders", legt De Reijger uit.

Maximaal dertig man

Ook is bekend geworden dat er maximaal dertig gasten tegelijk in een restaurant of café mogen zijn. Dat is exclusief personeel en dat is een opluchting voor De Reijger. Dat scheelt volgens haar toch weer een tafel of twee.

We gaan gewoon vol goede moed er tegenaan" Petra de Reijger over de komende tijd

Dertig gasten zijn niet winstgevend voor de brasserie van De Reijger, toch kan ze niet wachten om weer open te gaan. "Je moet wat. Je kan er over treuren, je kan erover discussiëren, eindeloos lang. Je kan er gefrustreerd over zijn. Ik heb het ook allemaal al gehad en het helpt allemaal niet", relativeert de horeca-ondernemer. "We gaan gewoon vol goede moed er tegenaan."

Regels voor de horeca -Ze mogen open vanaf 1 juni 12.00 uur

-Er mogen maximaal dertig gasten binnen zijn. Personeel wordt niet meegeteld

-Gasten moeten anderhalve meter afstand van elkaar houden

-Gasten die lid zijn van hetzelfde huishouden hoven geen afstand van elkaar te houden

Petra de Reijger over de nieuwe regels in de Horeca.