Goedemorgen! Versoepelingen gaan door en voorbereidingen Hemelvaartweekend

Basisscholen gaan vanaf 8 juni helemaal open, middelbare scholen mogen vanaf 2 juni beginnen. De horeca, bioscopen en theaters mogen vanaf 1 juni dertig gasten ontvangen. Ook musea mogen vanaf 1 juni weer open.

Minister De Jonge liet tijdens de persconferentie ook weten dat iedereen met klachten zich in juni kan laten testen, mogelijk zelfs vanaf 1 juni. Je hoeft dan niet eerst naar de huisarts, maar kunt je aanmelden via een landelijk telefoonnummer. En de bezoekregeling voor verpleeghuizen wordt verruimd.

Teleurstelling

Gisteravond was er ongetwijfeld een hoop opluchting, maar ook teleurstelling, bijvoorbeeld bij horecazaken die gehoopt hadden het hele pinksterweekend mee te kunnen pakken in plaats van alleen Tweede Pinksterdag. "Het is niet anders", hoorden wij van een onderneemster.

Zo op de woensdag voor Hemelvaart kijken we toch al uit naar het weekend. Dat doen gemeenten en de veiligheidsregio ook, zij hopen vooral dat het niet te druk wordt op sommige plekken en treffen voorbereidingen.

De Veiligheidsregio Zeeland is daarnaast ook bezig om zo snel mogelijk bij strandovergangen noodtoiletten te organiseren.

