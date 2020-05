Maandenlang revalideren na corona: 'Ik ben behoorlijk geschrokken'

Frans van Bloois (68) uit Noordwelle is drie weken geveld geweest door corona. "Ik heb acht dagen boven de 39 graden koorts gehad. Dag en nacht. Het was echt een ramp", vertelt hij. "Ik voelde me zo ellendig dat ik dacht 'ik ga nu mijn laatste dag in'. Ik had zelfs de kracht niet meer om te hoesten."

Nu is hij meer dan vijf kilo lichter en revalideert hij een paar keer per week bij zijn fysiotherapeut in Burgh-Haamstede. Op de fitnessapparaten werkt hij voorzichtig aan zijn spierkracht. En op de loopband, fiets en roeitrainer probeert hij zijn conditie op te bouwen.

Van vlak liggen verlies je één kilo aan spieren per week; je hebt drie tot zes maanden nodig om dat weer op te bouwen" Richard Schouten, fysiotherapeut

Fysiotherapeut Richard Schouten let goed op dat alle spieren rustig worden geactiveerd. De bewegingen moeten niet te krachteloos zijn, maar ook niet te zwaar. De uitgeziekte coronapatiënten die hij behandelt, hebben allemaal nog last van de luchtwegen en zijn behoorlijk verzwakt. "Vlak liggen schakelt de spieren uit, omdat ze niet meer bewegen. Je verliest zo één kilo aan spieren per week."

Het kost maanden om te revalideren na een ernstige coronagriep (foto: Omroep Zeeland)

Frans van Bloois was een actieve man, die veel aan sport deed. "Ik kwam nooit bij de huisarts". Hij herkende zichzelf na corona niet meer terug. "lk kon de trap niet meer op. Bij de laatste drie treden stond ik stil en dan kon ik niet meer verder."

Vaak denkt hij aan patiënten die nog veel zieker zijn dan hij, die in het ziekenhuis moeten worden opgenomen of op de intensive care aan de beademing terecht komen. "Dan moet je helemaal een wrak zijn. Wat dat betreft heb ik geluk dat ik er zo door ben gekomen."

Frans van Bloois: 'Ik ben er behoorlijk van geschrokken' (foto: Omroep Zeeland)

Het is zijn geluk geweest dat hij zo'n goede conditie had. "Hoe fitter je erin gaat, hoe fitter je eruit komt", beaamt fysiotherapeut Schouten. Van Bloois betwijfelt of hij weer helemaal de oude wordt. Hij traint nu vier weken en voelt zich nog krachteloos, al kan hij inmiddels weer de trap op. "Het gaat vooruit, dus dat is hoopvol. Ik heb vanmorgen mijn buxushaagje geknipt. Toen was het wel weer op, maar toch."

De komende maanden traint hij drie keer per week bij zijn fysiotherapeut. "En als ik niet meer helemaal de oude wordt, dan moet ik mij daarbij neerleggen."