Aantal uitkeringen onder jongeren stijgt fors

Een werkzoekende achter de computer bij het UWV (foto: ANP)

Vooral onder jongeren tot 27 jaar is een sterke stijging zichtbaar. In die leeftijdsgroep nam het aantal uitkeringen ten opzichte van maart met 67 procent toe. Als gekeken wordt naar februari gaat het zelfs om een stijging van 101 procent. Jongeren zijn vaak werkzaam in de horeca of bij uitzendbedrijven, die hard getroffen worden door de coronacrisis.

Onder ouderen is een kleinere toename van het aantal uitkeringen. Voor 50-jarigen gaat het om een stijging van 18 procent, bij vijftigplussers is het aantal uitkeringen met 11 procent gestegen. Volgens het UWV is dit te verklaren omdat veel oudere werknemers vaker een contract voor onbepaalde tijd hebben.

In Nederland is het aantal uitkeringen in april met zeventien procent gestegen.