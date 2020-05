Voor gevangenismedewerker Marcel is het onmogelijk om thuis te werken

Marcel van Ommeren is op papier operationeel manager in Torentijd. Op de leefafdelingen is hij afdelingshoofd van het huis van bewaring. Marcel heeft nog drie collega's in deze functie.

Heeft de coronacris ervoor gezorgd dat je werk is veranderd?

Ja, er zijn veel maatregelen genomen om besmetting te voorkomen voor personeel en gedetineerden. Alleen het personeel dat op de vloer werkzaam is, werkt binnen de Penitentiaire Inrichting door. De kantoorbanen werken zoveel mogelijk thuis. Personeel in de categorie kwetsbare groepen werkt sinds vrijdag 15 mei weer in Torentijd. Dat kan omdat er voldoende maatregelen zijn getroffen en er, tot nu toe, nog geen besmetting onder gedetineerden en personeel is geweest.

Hoe is het om niet thuis te werken?

Dat ik dus niet thuis werk maar gewoon op de werkvloer is voor mij heel normaal. Ik ben niet in de situatie geweest dat ik thuis heb gewerkt, dus kan dit ook niet vergelijken. Ik denk zelf wel dat het makkelijker is om op de werkvloer te zijn. Personeel en gedetineerden hebben vragen en aansturen vanuit thuis is dan lastig. Thuis voel je ook niet de sfeer die je soms nodig hebt om een beslissing te kunnen maken.

Hoe wordt omgegaan met gedetineerden en nieuwe gedetineerden of zij wel of geen corona hebben?

Iedere gedetineerde komt binnen op een aparte inkomstenafdeling. Daar worden ze de eerste twaalf dagen afzonderlijk bejegend door het afdelingspersoneel. Iedere dag worden ze gecontroleerd. Wanneer er geen symptomen zijn, gaat de gedetineerde na deze twaalf dagen naar het huis van bewaring en draait mee in een regulier programma.

Jullie hebben nog niet met coronabesmettingen te maken gehad in Torentijd. Is dat een kwestie van geluk hebben?

Ik denk het wel, we zijn natuurlijk met veel maatregelen bezig binnen de PI die er zeker aan bijdragen om infectie te voorkomen. Maar ik denk dat we realistische moeten blijven, we weten dat het virus niet zichtbaar is en dat het overal kan opduiken. Maar ik ben wel van mening dat de maatregelen werken die landelijk in de gevangenissen zijn afgesproken.

Afdelingshoofd Marcel van Ommeren van Torentijd. (foto: Marcel van Ommeren)

Bent u zelf bang om besmet te worden?

Bang niet, maar je denkt er wel over na 'wat als'. Wie ga ik dan allemaal besmetten, wat voor symptomen krijg ik en in welke mate?

Is de sfeer anders?

Jazeker, gedetineerden krijgen hier toch indirect mee te maken. Het bezoek is tijdelijk opgeschort. Hiervoor krijgen ze als compensatie de mogelijkheid om extra te bellen, in de vorm van Skype. Dit is niet voor alle gedetineerden een uitkomst, maar er zijn er ook die nu sinds jaren weer familie van ver weg krijgen te zien die anders nooit op bezoek hadden kunnen komen. Ook de arbeidszalen draaien met minder gedetineerden om zo voldoende afstand onderling te kunnen houden.

Wat betekent de crisis voor jou?

De crisis zelf betekent voor mij binnen het bedrijf extra taken. Er wordt door vele collega's gezocht naar aanpassingen, om zo de gedetineerden toch een dagprogramma aan te kunnen bieden. Het personeel van iedere discipline werkt hard om dit voor elkaar te krijgen.