Eis: 2,5 jaar celstraf voor dodelijke aanrijding in nieuwjaarsnacht

De auto vloog twee kilometer verderop van het dodelijke ongeval uit de bocht. (foto: HV Zeeland)

Kort na het ongeluk, vloog de Pool uit de bocht op de Burgemeester van Woelderenlaan, twee kilometer verderop. Hij zou, in een onverzekerde en ongekeurde auto, veel te hard hebben gereden. Meerdere getuigen zagen een auto hard door bebouwde kom van Vlissingen rijden. De auto reed half op de verkeerde weghelft en nam de rotonde aan verkeerde kant. De auto ging over de kop en belandde in de bosjes.

Getuigen troffen een lege auto aan, terwijl de verdachte vijftien meter verderop zwaargewond lag. Het Openbaar Ministerie zegt dat de verdachte zowel bij het dodelijk ongeluk als het eenzijdig ongeluk betrokken was.

De politie vermoedde al een verband tussen de twee ongelukken, maar kon dat niet bewijzen. Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) bleek dat glas van de auto die op de Van Woelderenlaan uit de bocht vloog, overeenkwam met glassporen die in de Sottegemstraat waren gevonden.

'Alleen slachtoffer tweede ongeluk'

De Pool zet echter zijn vraagtekens bij dat onderzoek. "Ondanks de eed schrijft politie wat ze willen." Hij zegt alleen slachtoffer te zijn van het tweede ongeluk en daarbij was hij naar eigen zeggen niet de bestuurder. Hij zegt het zeker te hebben toegegeven als hij had gereden. In de rechtszaal condoleerde de verdachte de nabestaanden met het verlies. Hij zegt niets meer te weten van het ongeluk en werd wakker in het ziekenhuis.

Voor de officier van justitie is het duidelijk dat de Pool bij beide ongelukken betrokken was. Dat zou ook nog eens blijken uit camerabeelden waarop een man met een pet te zien is die met sokken in slippers loopt en in de bewuste auto stapt en hard wegrijdt.

Getuigen kunnen niet zeggen of het ook echt om de verdachte gaat. De verdachte heeft ook de beelden gezien en zegt niemand te herkennen en ook niet meer te weten of hij die nacht een pet droeg. In de gecrashte auto werden de slippers van de verdachte gevonden. Toen de verdachte zwaargewond werd gevonden had hij alleen sokken om zijn voeten.

Verdachte hoort verklaring moeder stilzwijgend aan

De vader en moeder van de omgekomen fietser lazen een slachtofferverklaring voor. Tijdens een emotionele verklaring keek de moeder de verdachte aan en vertelde over pijnlijke momenten in haar leven. "Die pijn is niet te vergelijken met de pijn die ik nu voel!" De verdachte hoorde het stilzwijgend en met gebogen hoofd aan en keek de moeder geen moment aan.

Ook de vader las een verklaring voor. In zijn ogen is de Poolse verdachte de dader van het ongeluk waarbij zijn zoon omkwam. "Als je een man bent en menselijk, neem je verantwoordelijkheid voor je daden. Nu moeten wij met de gevolgen leven. Als hij in de spiegel kijkt, ziet hij hoe onmenselijk hij is. Hij mag dit een ander niet aandoen!"

Moeder verlaat huilend de rechtszaal

Na de verklaringen van de ouders, reageerde de Pool. "Ik kan in de spiegel kijken. God beschermt mij." Die reactie werd de moeder van het slachtoffer te veel. Ze verliet huilend de rechtszaal.