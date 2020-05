Kippenboeren krijgen schadevergoeding voor fipronilaffaire

De kippen van Jan Mol, gedupeerde fipronil schandaal (foto: Omroep Zeeland )

Ongeveer 120 pluimveehouders hadden een schadevergoeding geëist van Chickfriend en Chickclean en hun eigenaren. De rechtbank acht bewezen dat de twee bedrijven wisten dat ze fout handelden. Daarom moeten ze de boeren een schadevergoeding betalen.

Tientallen miljoenen euro's

De hoogte van die vergoeding wordt in een andere procedure vastgesteld. Dan zal blijken in hoeverre de pluimveehouders iets terugzien van de tientallen miljoenen euro's die ze door de fipronilaffaire hebben verloren.

In Zeeland waren vijf pluimveebedrijven de dupe van deze affaire. Het gaat om bedrijven in Nieuwerkerk, Nisse, Grijpskerke, Schore en Yerseke.

Jan Mol, kippenboer uit Nisse, gedupeerde fipronil schandaal (foto: Omroep Zeeland )

De zaak kwam aan het rollen toen in juli 2017 fipronil gevonden in eieren. De stof was door het bedrijf Chickfriend en het zusterbedrijf Chickclean gebruikt in een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, Dega-16, en verspreid in honderden stallen.

Miljoenen eieren vernietigd

Na de ontdekking moesten miljoenen kippen worden geruimd. Ook werden miljoenen eieren vernietigd en kwam de verkoop ervan stil te liggen. De schade voor de pluimveehouderij liep in de tientallen miljoenen euro's.

Miljoenen eieren die besmet waren met fipronil moesten vernietigd worden (foto: Omroep Zeeland)

Chickfriend en Chickclean deden nog een poging om de schadevergoeding af te wenden op de Nederlandse Staat, omdat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onvoldoende toezicht zou hebben gehouden op het verbod op fipronilgebruik. De rechtbank wijst die vordering af, omdat de bedrijven opzettelijk een illegaal middel aan kippenboeren hebben verkocht.

Op verzoek

Ook de Belgische leverancier van het bestrijdingsmiddel is volgens de rechtbank niet aansprakelijk. De luizenbestrijders beweerden dat hij zonder hen te informeren fipronil had toegevoegd aan Dega-16. Volgens de rechter staat echter vast dat dit op verzoek van ChickFriend en ChickClean gebeurde. De rechtbank in Den Haag bepaalde eerder al dat de NVWA niet heeft gefaald in de fipronilcrisis.

Dat de aanbieders van luizenbestrijdingsmiddelen verantwoordelijk zijn voor de schade geeft de pluimveesector een goed gevoel. "Het geeft een gevoel van rechtvaardigheid", aldus voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Boeren wisten het niet

Het is volgens De Haan vooral belangrijk dat nu duidelijk is geworden dat de boeren niet wisten dat ze de voedselveiligheid op het spel zetten door de bedrijven ChickFriend en ChickClean in te huren. "Die mensen wisten wel wat ze deden", verwijst ze naar de eigenaren van die bedrijven.

Piet Wouters bij zijn kippenstallen in Meliskerke (foto: Omroep Zeeland)

De Haan vraagt zich wel af of de 120 pluimveehouders die de zaak aanspanden veel geld tegemoet kunnen zien. "Van een kale kip kun je niets plukken. Het zal grotendeels afhangen van de verzekering die de veroordeelde bedrijven hebben afgesloten", vermoedt ze. "Als ieder bedrijf een paar euro ontvangt, dan schiet het niet op. Dat staat in geen verhouding tot de geleden schade."

Niet in juichstemming

Ook Jan Mol van pluimveebedrijf Mol in Nisse is nog niet in juichstemming nu de hoogte van de schadevergoeding nog onbekend is. "Deze uitspraak is mooi natuurlijk, maar het staat of valt met de hoogte van het bedrag dat we krijgen natuurlijk."

Dat beaamt ook Piet Wouters, pluimveehouder in Meliskerke. "Kijk, die jongens van Chickfriend hebben geen rooie cent, en zelfs dat moet over al die pluimveebedrijven verdeeld worden. En eerst gaan nog de proceskosten eraf. Dus daar blijft niets van over, joh!"

Morele steun

Toch is hij wel heel blij met de uitspraak. Hij ziet het vooral als morele steun. "Ik ben blij dat de rechter nu een heel duidelijke uitspraak heeft gedaan: dat wij als kippenboeren niet schuldig zijn aan deze hele affaire. Want zo werden we in het verleden weleens afgeschilderd. Maar de rechter zegt nu heel duidelijk: er is maar één schuldige en dat is Chickfriend zelf."

