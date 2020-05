Scholen overrompeld door maatregel kabinet: 'Geen idee hoe wij onze leerlingen op school moeten krijgen'

Scheldemond College in Vlissingen. (foto: Omroep Zeeland)

Middelbare scholen maken samen met vervoerder Connexxion een plan hoe de verschillende leerlingen van en naar school kunnen. Geïnventariseerd wordt om hoeveel leerlingen het gaat en waar die vandaan moeten komen. Kleine busjes laten rijden, heeft geen zin. Vanwege de anderhalve-meter-richtlijnen kan daar maar één leerling in.

Schoolbesturen gingen vanochtend meteen in crisisoverleg. Samen met Stichting Scholierenvervoer Zeeland moeten de scholen nu in korte tijd extra vervoer gaan regelen. "We gaan samen aan tafel, zodat Connexxion niet met elke school apart om de tafel moet', zegt Piet de Witte van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.

Het woord paniek wil ik niet gebruiken, maar hoe gaan we het regelen?" Piet de Witte, stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

Het grootste probleem is de tijdsdruk. Scholen moeten eerst inventariseren om hoeveel leerlingen het gaat. Wie zijn het en waar komen zij allemaal vandaan? En over twee weken moet het allemaal geregeld zijn. Piet de Witte: "Het woord paniek wil ik niet gebruiken, maar hoe gaan we het regelen?"

Premier Mark Rutte kondigde dinsdagavond aangescherpte maatregelen aan voor het gebruik van het openbaar vervoer. Scholieren mogen niet met het openbaar vervoer naar school komen. Dat geeft te veel drukte en en gevaar op besmettingen. Dit zijn de maatregelen: - Leerlingen komen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school, zeker wanneer zij binnen een straal van 8 kilometer van school wonen. Leerlingen komen niet met het openbaar vervoer. Onderwijspersoneel komt zo min mogelijk met het openbaar vervoer. - Voor leerlingen die ver weg wonen organiseren de scholen speciaal vervoer.

Middelbare scholen zijn al druk. Er moet nog veel bedacht en geregeld worden als leerlingen straks weer naar school komen. "Dit komt er ook nog eens bij", aldus Piet de Witte van Stichting Voortgezet Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen.

Leerlingen Isaac Beeckman 'gewoon met ov'

Niet alle scholen organiseren alternatief vervoer. De Isaac Beeckman Academie in Kapelle laat leerlingen straks gewoon met het openbaar vervoer komen. "Ik zie daar geen probleem", zegt woordvoerder Misha van Denderen. De school heeft zo'n 42 leerlingen die met de trein komen, heeft een vierdaagse schoolweek en gaat in twee shifts werken: leerlingen komen of 's morgens, of 's middags.

"Op deze manier ontlasten we het openbaar vervoer al maximaal." In de spits zullen maximaal zestien leerlingen in de trein zitten. Van Denderen: "Die aantallen zijn zo klein, daarmee voldoe je aan de geest van de richtlijnen: zo weinig mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer." De school doet wel ene oproep om zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen.

Calvijn College: gebruikelijke bussen

Het Calvijn College, met locaties in Goes, Tholen, Middelburg en Krabbendijke, ziet weinig problemen. Een groot aantal de leerlingen komt al met de bus. "In Zeeland zitten we gebeiteld", zegt directeur Jan Bakker. "We hebben de stichting Scholierenvervoer Zeeland." De gewone bussen gaan weer rijden voor de leerlingen die van ver komen. "Het is meer een herstart."