Oma, moeder en dochter werken in hetzelfde uitvaartbedrijf

Het begon allemaal met Joke Duivenvoorde (69). Vijftien jaar geleden verruilde ze haar werk als verpleegkundige in het ziekenhuis voor de uitvaartbranche. "In mijn werk had ik al te maken met stervensbegeleiding. Het is langzaam zo gegroeid dat ik interesse kreeg in de uitvaart."

Tien jaar later volgde dochter Nicole van Luijk (49). "Het enthousiasme en de verhalen van mijn moeder hebben me overgehaald ook de overstap te maken."

En sinds een jaar werkt ook Roseline Knidler (18) in het bedrijf waar haar oma en moeder werken. "Ik moest een maatschappelijke stage doen voor school en dat heb ik hier gedaan. Ik vond het heel leuk en toen ben ik het blijven doen als bijbaan."

Drie generaties vrouwen in de uitvaartzorg (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de drie gaat het samenwerken als familie goed. Nicole van Luijk: "Omdat je veel bij elkaar bent en intensief samenwerkt is er ook wel eens wat, maar juist omdat je elkaar zo goed kent, kom je daar makkelijk uit."

Alleen maar vrouwen

Het team van het Vlissingse uitvaartcentrum bestaat in totaal uit negen vrouwen. "Dat zorgt voor een aparte dynamiek. Er is denk ik meer oog voor detail. Daarnaast hebben we onderling een hechte band en kunnen goed praten over alles wat we meemaken. Het is ook nog eens zo dat de helft van het team jonger is dan 25 jaar. Nabestaanden vinden dat vaak heel bijzonder."

Bij Uitvaartcentrum Overtoom Groen bestaat het hele team uit vrouwen (foto: Omroep Zeeland)

Hoewel Joke Duivenvoorde de zeventig nadert, denkt ze nog niet aan stoppen. "Ik hoop met dezelfde liefde en passie nog lange tijd in de uitvaartbranche te kunnen blijven werken."

Dochter Nicole, uitvaartleider en verantwoordelijk voor de bedrijfsuitvoering van het uitvaartcentrum, blijft dat sowieso doen.

Roseline, de jongste van het stel, weet het nog niet precies. "Ik heb net eindexamen vwo gedaan en ga rechten studeren. Daar wil ik wel iets mee gaan doen natuurlijk. Maar ik sluit niet uit dat ik uiteindelijk in de uitvaartwereld beland."