'Lastig om zonder wedstrijden gemotiveerd te blijven'

Milan Vader, Jesper Jobse en Brian van Goethem (foto: Omroep Zeeland)

Voor alle drie de topsporters was het wegvallen van wedstrijden en evenementen door de uitbraak van het virus een flinke tik. Jobse stond pal voor het Olympisch kwalificatietoernooi en was in topvorm toen alles ineens werd stilgelegd. Hij had het daar moeilijk mee, en het valt hem niet mee de zinnen te verzetten. "Ik heb thuis een basket opgehangen, maar 3x3 basketbal is een echte contactsport. Het blijft behelpen."

Milan Vader en Brian van Goethem konden in elk geval blijven fietsen, ook al was dat zonder wedstrijden in het vooruitzicht met minder motivatie dan anders. Toch zeggen beiden in de crisis een kans te zien: ze kunnen nu werken aan verbetering van zwakkere punten. "Ik denk dat je nu het verschil kan maken." zegt Vader.

Alternatief

Brian van Goethem kon door de gesloten grenzen niet zoals anders met Belgische collega's op pad, en heeft deelgenomen aan enkele wedstrijden op de hometrainer. (De Ronde van Zwitserland en de Ronde van Polen). "Daar ben ik jaloers op." zegt Jesper Jobse over dat virtuele alternatief voor wielrenners. In zijn sport ontbreekt iets dergelijks, en kijk op hervatting van toernooien en wedstrijden is er ook niet. "Zo goed als de hele wereld moet vrijgegeven worden willen wij weer aan de gang kunnen."

Jobse (35) had gepland na de Olympische Spelen een punt te zetten achter zijn loopbaan. Nu de Spelen een jaar zijn opgeschoven vraagt hij zich af of hij het nog een jaar vol opofferingen en reizen kan opbrengen. Een besluit daarover laat hij nog afhangen van de ontwikkelingen de komende tijd.

Via tussendoelen naar Tokio

Voor Milan Vader staat als een paal boven water dat hij naar de Olympische Spelen in Tokio gaat. "Dan maar volgend jaar. Via tussendoelen werk ik er naartoe, wanneer het ook is."

Brian van Goethem werkt toe naar de wedstrijden die volgens de kalender van wielerbond UCI vanaf eind augustus weer worden gereden. Wat voor hem precies het programma wordt, is nog niet bekend. "De ploegleiding is nog aan het puzzelen."