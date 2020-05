Het zomerseizoen ziet er goed uit, maar de B&B's hadden een moeizame start

Bij B&B de Blazekop in Ovezande stromen de boekingen binnen (foto: B&B de Blazekop)

Bij Ad Braamse uit Ovezande begonnen de annuleringen in maart. "Alle Duitsers en Belgen hebben gecanceld", vertelt de eigenaar van B&B de Blazekop. De afgelopen weken ziet Braamse een ander beeld, de boekingen stromen binnen: "Het zijn wel allemaal Nederlanders die hebben geboekt", zegt hij.

Onzekere tijd

In Groede loopt het nog geen storm met boekingen bij B&B De Reiziger. "Vooral gezinnen die met elkaar meerdere kamers boekten zien ervan af", zegt Marre Menue.

Marre Menue eigenaresse van B&B de Reiziger over haar moeizame aanloop naar het zomerseizoen

Ze snapt de twijfels van toeristen, maar voor haar is de B&B haar primaire inkomen. "We zitten aan het seizoen gebonden dus als er niets geboekt wordt, hebben we een probleem. Er zijn inmiddels wel wat boekingen binnengekomen, maar ik heb nog steeds genoeg plek in de zomermaanden", aldus Menue.

B&B de Reiziger in Groede heeft nog genoeg plek deze zomer (foto: B&B de Reiziger, Groede)

De twijfels spelen niet alleen bij de toeristen, maar ook bij eigenaar Joep Henri uit Wolphaartsdijk. Zijn B&B Veerse Meer is nog niet eens geopend. "Ik ben er voorzichtig mee, want mensen annuleren zo gemakkelijk. Tot nu toe is alles gecanceld."

Voorlopig blijven de deuren van B&B Veerse Meer in Wolphaartsdijk gesloten (foto: B&B Veerse Meer, Wolphaartsdijk)

Dat bezoekers wegblijven, komt volgens Henri ook door de restaurants die nog gesloten zijn. "We merken dat de horeca een belangrijke rol speelt in deze sector. Voornamelijk bezoekers van restaurants bleven bij ons slapen en dat is nu niet meer."

Toch is Henri er niet heel rouwig om dat hij nu gesloten is. "We doen de B&B erbij dus we hebben wel gewoon inkomsten."