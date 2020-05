Toch geen noodtoiletten, maar langs de kust mogen openbare wc's wel weer open

De Veiligheidsregio wil bestaande, openbare toiletten weer opengooien (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling dat bestaande, openbare toiletten langs de kust zo snel mogelijk opengaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om wc's die op parkeerplaatsen staan en die vanwege het coronavirus nu nog zijn gesloten.

Zelfstandige toiletvoorzieningen van strandpaviljoens, die vanaf het strand bereikbaar zijn en waarvoor je het paviljoen niet moet betreden, mogen ook opengesteld worden. Dat geldt niet voor toiletvoorzieningen in het paviljoen zelf. Er worden dus geen extra toiletten bij geplaatst, laat de Veiligheidsregio Zeeland weten.

Foutje, bedankt

Dat er noodtoiletten zouden komen was een communicatiefout. De VRZ had er in het overleg met de andere kustprovincies al langer op aangedrongen om de openbare toiletten toch te openen. De term 'noodtoilet' werd daarom gebruikt om aan te geven dat het hoognodig was om de openbare toiletten langs de kust weer te openen. De term 'noodtoilet' is dan nu ook uit de berichtgeving van de VRZ verwijderd.

De VRZ staat nu per direct toe dat de (openbare) toiletvoorzieningen opengesteld worden. De noodverordening zal hier op worden aangepast. Het besluit is genomen na landelijk spoedberaad en na overleg met de burgemeesters van de Zeeuwse kustgemeenten dat woensdagmiddag plaatsvond. Welke toiletten wanneer open zullen gaan is nog niet bekend. Dat is de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant of ondernemer.

Horeca aan kust gesloten

Horecabedrijven en strandpaviljoens blijven tot 1 juni gesloten, met uitzondering van afhaal. Ook het verhuur van strandbedden door exploitanten van strandpaviljoens is tot 1 juni niet toegestaan langs de kust, dit om ongewenste terrasvorming tegen te gaan en eenduidige handhaving mogelijk te maken.