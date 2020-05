'Anderhalve meter afstand in restaurants gaat prima'

Marie-Paule Herman

Marie-Paule Herman omschrijft de huidige situatie in Hongkong als 'best goed'. Het lijkt erop dat de tweede golf aan besmettingen in de miljoenenstad voorbij is. De laatste dagen zijn geen besmettingen gemeld. De zeer strenge maatregelen worden afgebouwd.

De zaken van de restaurantgroep Maximal Concepts waar Herman voor werkt zijn open. Wel moeten op straffe van een zeer hoge boete allerlei regels in acht worden genomen. Zo zijn mondkapjes verplicht en moet de lichaamstemperatuur van de gasten worden gecheckt.

Ook 'health declaration forms', formulieren met onder meer vragen over waar iemand is geweest en met wie hij of zij contact heeft gehad, moeten verplicht worden ingevuld. "Ik woon tegenover een vestiging van Starbucks en haal daar iedere ochtend een kopje koffie. Dan word je wel eens gek van iedere keer weer zo'n formuliertje, maar ach...het went."

Dansen op je barkruk

Marie-Paule Herman verwacht dat in Hongkong op korte termijn de nachtclubs en karaokebars weer open mogen. "Naar het café mag nu al, maar we mogen niet dansen. Nou ja, alleen zittend op je barkruk."