Zeeuwse Concertzaal vraagt zich af of bezoekers nog wel terugkomen als ze weer open gaan

Het Zeeuws Orkest in de Zeeuwse Concertzaal (foto: Omroep Zeeland)

Concerten organiseren is een kostbare activiteit. En met de maatregel dat er maximaal honderd mensen mogen komen, wil Hannewijk wel een beetje weten of die mensen ook komen als hij de deuren weer opent. "We staan te popelen om open te gaan en de musici met ons. Maar als de musici uit heel Nederland naar ons toe reizen en er komen maar tien mensen, heb je toch een probleem als concertzaal", aldus Hannewijk.

Coronaprotocol

Ook voor concertzalen is een coronaprotocol opgesteld om veilig mensen te kunnen ontvangen. Voor de Zeeuwse Concertzaal is het relatief makkelijk om zich aan dat protocol te houden. "De Zeeuwse concertzaal is een grote zaal, de stoelen staan allemaal op anderhalve meter afstand van elkaar, de luchtbehandeling is coronaproof", somt Hannewijk op. "Dus wij willen ontzettend graag open in september met ons nieuwe programma."

Leo Hannewijk (links) ontvangt prins Willem-Alexander (foto: Omroep Zeeland)

Gisteren zijn de enquêtes verstuurd. Inmiddels zijn er 160 reacties binnen. De reacties zijn verdeeld, maar volgens Hannewijk is het nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. "Een aantal mensen zegt 'ik zou wel willen, maar we durven nog niet' en een aantal zegt 'zeker komen we, want we willen graag kunst en cultuur steunen en we missen de contacten en concerten die we gewend zijn'."

Als uit de enquête blijkt dat er elk concert zo'n honderd bezoekers komen, durft Hannewijk het wel aan om in september met het nieuwe programma van start te gaan. Maar grote concerten hoeven de bezoekers dan nog niet te verwachten. "We gaan uit van solisten en kleine ensembles."