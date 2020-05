Sportscholen nog niet open, maar er is een sprankje hoop

Voorlopig mag er dus nog niet binnen worden gesport. De leden van Fitness De Driehoek in Serooskerke (Walcheren) doen hun oefeningen daarom voorlopig buiten. Alle lessen die normaal gesproken in de sportzaal plaatsvinden, worden nu op het grasveld naast de sportschool gegeven.

Fantastisch team

Volgens eigenaresse Lianne de Nooijer kostte het niet veel moeite om dit op korte termijn te realiseren. "We hebben een fantastisch team dat al weken stond te trappelen van ongeduld om weer te beginnen. Dus met veel energie hadden we binnen een paar dagen een compleet rooster."

Lekker met z'n allen buiten sporten (foto: Omroep Zeeland)

De sportinstructeurs hebben hun creativiteit benut en allerlei leuke lessen bedacht die buiten gegeven kunnen worden. "We geven momenteel onder meer spinning, bootcamp, circuittraining voor ouderen, verschillende workouts, bodypump krachttraining en er zijn hardlooptrainingen."

Veiligheid

Daarnaast moesten er ook allerlei aanpassingen verricht worden aan de site en moest er een app komen waarmee de leden zich kunnen inschrijven voor een bepaalde les. "Er mag dan wel buiten in groepsverband gesport worden, maar we willen wel de veiligheid in acht nemen, zowel voor de leden al voor het personeel . Daarom hebben we voor elke les een maximum aantal deelnemers ingesteld."

Hoe langer wij dicht zijn, hoe moeilijker mensen het krijgen, zowel mentaal als fysiek." Lianne de Nooijer - eigenaresse Fitness De Driehoek

De Nooijer is verdrietig dat alle sportscholen tot 1 september dicht moeten blijven. "Naast dat het financieel grote gevolgen heeft, vind ik het ook oneerlijk. Wij zijn een branche die juist voor gezondheid staat. En hoe langer wij dicht zijn, hoe moeilijker mensen het krijgen, zowel mentaal als fysiek. Want vooral in deze tijd is bewegen erg belangrijk. Wij kunnen deze groep nu niet helpen, dat is jammer."

Protocol

Volgens de Nooijer is het ook helemaal niet nodig om te wachten om weer volledig open te gaan. "Onze brancheorganisatie NL Actief was één van de eerste die het protocol 'Verantwoord sporten' heeft ingediend bij de overheid. Iedereen heeft zich naar aanleiding daarvan voorbereid en staat in de startblokken om te gaan knallen. Dus hopelijk kunnen we binnenkort weer volledig aan de slag."

De lessen worden buiten gegeven (foto: Omroep Zeeland)

De Nooijer heeft in januari Fitness De Driehoek overgenomen en had zich een andere start voorgesteld. "Deze crisis had niet op een slechter moment kunnen plaatsvinden. Als startende ondernemer heb je veel kosten en nog geen grote buffer opgebouwd. Aan de andere kant ga ik uitdagingen niet uit de weg en ben de strijd dus aangegaan." De Nooijer is wel blij met alle regelingen die de overheid heeft getroffen om bedrijven te helpen.

Metamorfose

Het personeel heeft de afgelopen periode gewoon doorgewerkt. "We hebben met het gehele team niet stil gezeten. De hele sportschool heeft namelijk een metamorfose ondergaan. We hebben alles opgeruimd, verbouwd, geschilderd en sommige apparatuur vervangen. Het is een schrale troost dat we hiervoor nu de tijd hadden om dit te doen, in plaats van tussendoor."

De leden werken zich buiten in het zweet (foto: Omroep Zeeland)

NL Actief heeft de afgelopen week een aantal brieven gestuurd naar minister voor Medische Zorg Martin van Rijn met documenten die duidelijk maken dat de fitnessbranche alle maatregelen heeft genomen om per 1 juni veilig en verantwoord weer open te gaan.

Duits rapport

Er zat een Duits rapport bij, waaruit blijkt dat de problematiek rondom aerosol beheersbaar is als er in de sportscholen op een lage intensiteit wordt getraind. Ook heeft NL Actief het aangescherpt protocol 'verantwoord sporten' opgestuurd, waarin duidelijk wordt gemaakt dat er geen reden is om te wachten tot 1 september.

Nog steeds buiten sporten in groepsverband