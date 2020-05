LIVE: Volg tot 12.00 uur de Zeeuwse Top 40 bij Omroep Zeeland

De uitzending is ook live op tv te volgen. Meekijken kan ook hieronder.

Zeeuwse Top 40 tot nu toe:

31 (-) Diederick Benjaminsz - A Carefree Place

32 (16) Engel Reinhoudt - 'n Bolus Bie De Koffie

33 (30) Annelies van de Waarsenburg - When You're Shallow

34 (22) PEER - You Can Count On Me

35 (-) Bustaflax ft. Gino - We Mogen Niet Bij Elkaar

36 (27) PEER - Carousel

37 (20) Lamaketta's - Joehoe

38 (22) Piet Brakman - Bresjes 17

39 (17) Juke Joints - This Is It

40 (-) Jacco Ricardo - Liefde Wint

Recordaantal stemmen

Van 6 tot en met 15 mei kon er gestemd worden op liedjes van Zeeuwse bodem. Bijna 9.000 mensen hebben dat gedaan, een recordaantal.

Zeven keer stond Aan de Kust van BLØF op 1, en drie keer Oceaan van Racoon. Ook Meriete van Surrender en Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert stonden een keer op 1. Vorig jaar veroverde Danny Vera met zijn Roller Coaster vanuit het niets de nummer één positie.