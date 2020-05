Een wijnproeverij in coronatijd? Het kan toch....

Amber liep al geruime tijd rond met het idee om een wijnpakket voor thuis samen te stellen. "Het is ook leuk om in een klein gezelschap allerlei soorten wijn te proeven. En omdat iedereen nu thuis zit door het coronavirus heb ik de stoute schoenen aangetrokken en deze wijnproeverij bedacht."

Filmpjes

Het wijnpakket bevat drie verschillende wijnen, een aromakaart, notitieblok en een aantal pennen. Daarnaast krijgen de deelnemers een link toegestuurd waarmee ze online een aantal filmpjes kunnen bekijken. "Ik vertel iets over wijnen in 't algemeen, de drie wijnen in het pakket, het proeven, temperatuur en allerlei andere leuke weetjes. Ik geef dus eigenlijk een wijnproeverij op afstand", legt Lukaart uit.

Amber dronk weleens een wijntje. Daarom kreeg ze in 2017 voor haar verjaardag een wijncursus cadeau. "Er ging een wereld voor me open. Sindsdien heb ik allerlei cursussen gevolgd op het gebied van wijnkennis en in 2019 heb ik mijn wijnbrevet SDEN 3 behaald." Omdat ze ook erg graag schrijft heeft ze de twee hobby's gecombineerd en is gestart met een blog over wijn. "De wereld van wijn is erg interessant. En de kennis die ik in de afgelopen jaren heb opgedaan, wil ik graag delen."

Spannend

Ze kreeg steeds meer reacties op de blogs die ze schreef en dat heeft ertoe geleid dat ze ook is begonnen met het geven van wijnproeverijen. "Ik vond dat natuurlijk ontzettend spannend om te doen, dus de eerste wijnproeverijen die ik gaf waren voor familie en vrienden." Inmiddels geeft ze regelmatig op locatie een wijnproeverij aan groepen van minimaal zes personen.

Amber drinkt graag een wijntje (foto: 't Wijnwuuf)

Amber combineert het geven van wijnproeverijen momenteel nog met haar andere werk als communicatieadviseur bij de gemeente Goes. "Het is voor mij nog steeds een hobby. Ik kan er nog niet van leven, maar dat vind ik op dit moment ook helemaal niet van belang."

Grote droom

Wat ze wel belangrijk vindt is om de Zeeuwen op een toegankelijke en leuke manier wat mee te geven over wijn. "En dan hoop je natuurlijk dat mensen wat meer gaan letten op wat er op een etiket staat, in plaats van alleen te kijken of het witte of rode wijn is." Ooit hoopt ze haar eigen wijnwinkeltje te hebben. "Ik kan daar dan wijnproeverijen geven en mijn passie voor wijn delen met anderen.