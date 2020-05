Roller Coaster van Danny Vera weer op 1 in Zeeuwse Top 40

(foto: ANP)

Racoon leek een geduchte concurrent om met hun nieuwste Nederlandstalige hit Het Is Al Laat Toch Danny Vera van de troon te stoten. Dat gebeurde niet, Roller Coaster was vanaf het begin van de stemperiode favoriet bij de stemmers. De hit van Racoon staat wel op plek twee en is daarmee de hoogste nieuwe binnenkomer in de Zeeuwse lijst der lijsten.

Zoutelande van BLØF en Geike Arnaert eindigde op de derde plaats in de Zeeuwse Top 40. De top tien staan twee andere nieuwe binnenkomers: Hold On To Let Go van Danny Vera (7) en Pa Olvidarte van Emma Heesters & Rolf Sanchez (8).

De Zeeuwse Top 40 van 2020

1 (1) Danny Vera - Roller Coaster

2 (-) Racoon - Het Is Al Laat Toch

3 (2) BLØF & Geike Arnaert - Zoutelande

4 (4) BLØF - Aan De Kust

5 (3) Racoon - Oceaan

6 (5) Lamaketta's - Kapitein Rooibos

7 (-) Danny Vera - Hold On To Let Go

8 (-) Emma Heesters & Rolf Sanchez - Pa Olvidarte

9 (8) BLØF - Dansen Aan Zee

10 (6) Surrender - Meriete

11 (7) Racoon - Love You More

12 (-) Emma Heesters - Loop Niet Weg

13 (-) Ramón Prins & Reginald Peene - You'll Never Walk Alone

14 (13) Joe Buck - The Way You Take Time

15 (11) Anne en de Zeeuwse Kofferband - Buurtbus 591

16 (-) Baldrick Brothers - I'll Write It All Down

17 (-) The Brightt - Leroy

18 (-) Smelly Kitchen - All Good (a.k.a. Papaya song)

19 (-) Rosann Kerckhaert - Square

20 (-) Swensee - Ken d'r 5 op

21 (-) Company of Sinners - Busted

22 (-) Molman - Treurlied Vur "Den Hedwig"

23 (-) Isabel Provoost - Heartbeat

24 (14) Ambras - Loat Mij...Even Stil

25 (-) Jua - Niet Alleen

26 (-) Gino & The Bulldoze Band - New Neighbour

27 (-) The Flow - Damn Devil

28 (-) MAET 4 - Op Arendskerke

29 (36) AAD - All The Bright Places

30 (-) Mood 66 - Mercury Rising

31 (-) Diederick Benjaminsz - A Carefree Place

32 (16) Engel Reinhoudt - 'n Bolus Bie De Koffie

33 (30) Annelies van de Waarsenburg - When You're Shallow

34 (22) PEER - You Can Count On Me

35 (-) Bustaflax ft. Gino - We Mogen Niet Bij Elkaar

36 (27) PEER - Carousel

37 (20) Lamaketta's - Joehoe

38 (22) Piet Brakman - Bresjes 17

39 (17) Juke Joints - This Is It

40 (-) Jacco Ricardo - Liefde Wint

Nog eens nagenieten? De meeste nummers zijn terug te luisteren in afspeellijsten op Spotify en YouTube.

De Zeeuwse Top 40 is voor een groot deel anders dan die van vorig jaar: twintig van de veertig nummers hebben niet eerder in de lijst gestaan. Ook het dialect is goed vertegenwoordigd, dit jaar staan er tien -in het Zeeuws gezongen- nummers in de Zeeuwse top 40. Vorig jaar waren dat er nog negen.

Nummers 1 in de Zeeuwse Top 40

BLØF - Aan de Kust 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2016, 2017 Racoon - Oceaan 2013, 2014, 2015 Danny Vera - Roller Coaster 2019 en 2020 BLØF ft. Geike Arnaert - Zoutelande 2018 Surrender - Meriete 2011

De toename aan dialectmuziek is te danken aan nieuwkomers MAET4, Swensee en Molman. De lichte groei betekent niet dat liefhebbers van muziek in 't Zeeuws volgend jaar rustig achterover kunnen leunen: Klokke van Surrender, Nieuwe Schoenen van De Lamaketta's zijn uit de lijst verdwenen en 'n Bolus bie de Koffie van Engel Reinhoudt, Bresjes 17 van Piet Brakman, Laot mij...even stil van Ambras en Meriete van Surrender leveren flink wat plekken in.

Meer Zeeuwse Top 40

Krijg je geen genoeg van de Zeeuwse Top 40? Vanavond is om 18.10 uur een speciale tv-uitzending te zien waarin presentatoren Elsa van Hermon en Stefan Daane de videoclips van de top 3 laten zien. Ook opvallende verschuivingen in de lijst komen aan bod. Die uitzending wordt ieder halfuur herhaald.

Ook op de radio is nog meer aandacht voor de Zeeuwse Top 40. Tussen 17.15 en 18.00 uur nemen Elsa van Hermon en muziekredacteur Marcel van den Driest de lijst nog eens rustig door.