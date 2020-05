Drukte op Zeeuwse wegen, maar veiligheidsregio is tevreden met gedrag tijdens Hemelvaart

Drukte op de Zeeuwse stranden (foto: Omroep Zeeland)

Met de oproep hoopte de VRZ te voorkomen dat het te druk zou worden op de stranden. "Het is behoorlijk opgevangen. De mensen hebben zich redelijk verspreid over de grote stranden die we in Zeeland hebben", aldus Lonink.

De drukte van vandaag was volgens de Terneuzense burgemeester een goede oefening voor 1 juni -als de terrassen weer open mogen- en 8 juni -als de grens met België weer open gaat: "We zullen er lange tijd aan moeten wennen dat we afstand houden. En dat zag ik vanmiddag wel."

Stranden open

In Zeeland moest vandaag een enkele weg afgesloten worden vanwege de drukte, maar alle stranden bleven open. Op verschillende plekken in Nederland hebben veiligheidsregio's wel moeten ingrijpen omdat het te druk werd. Zo zijn bijvoorbeeld in Noord-Holland al verschillende wegen naar het strand afgesloten, en moest in Amsterdam een park ontruimd worden.

Lees ook: