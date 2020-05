Roken helpt tegen corona? Deze arts gelooft er niks van

Oud-huisarts en voorzitter van de farmaceutische zorg in Zeeland Peter de Doelder (foto: Omroep Zeeland)

Toch begrijpt hij wel waarom mensen dit geloven. Volgens de oud-huisarts voelen mensen zich machteloos omdat er nog geen medicijn is tegen het coronavirus. "De ziekte is helaas nog niet te bestrijden en dan wordt gezocht naar een verband, zoals nu is gedaan."

Een recente studie die is verschenen in het toonaangevende wetenschappelijke tijdschrift The Lancet concludeert dat rokers ondervertegenwoordigd zijn onder mensen die positief getest zijn voor het coronavirus. In de studie naar de bevestigde gevallen in Engelse huisartsenpraktijken was het aantal rokers dat positief testte voor het virus de helft lager dan onder niet-rokers.

Leef gezond

Dat is geen reden om te gaan roken of te blijven roken, waarschuwt de oud-huisarts. Het negatieve effect van roken op de gezondheid staat vast. Bovendien blijkt uit verschillende studies dat rokers die wel een infectie krijgen eerder kans lopen op een IC-opname en overlijden dan niet-rokers.

Volgens de Doelder moeten mensen juist gezond leven om bestand te zijn tegen Covid. "Dat betekent gezond eten, voldoende bewegen en dus zeker niet roken."

