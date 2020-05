Groot containerschip vaart bijna Badstrand in Vlissingen op

Op het filmpje is te zien dat het schip recht op het strand afkomt. Een paar benauwde momenten later heeft de stuurman net op tijd door dat hij niet de goede kant op vaart. Op het laatste moment kan hij zijn schip nog koers laten wijzigen. Met een scherpe bocht wordt het schip teruggestuurd in de vaargeul.

Op het nippertje goed afgelopen

Volgens Eric Adan, diensthoofd van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit (GNA) is alles op het nippertje goed afgelopen. Hij laat weten dat het schip richting de Steenbank voer om daar een loods af te zetten. "Men heeft vrij laat besloten om uit te wijken via Sardijngeul en het Oostgat, in plaats van de Westrond. Door de volle ebstroom werd dat een moeilijke manoeuvre waarbij het schip in de Sardijngeul buiten de boeienlijn kwam en zodoende dichter bij het strand dan normaal."

Schip vaart bijna Badstrand Vlissingen op (foto: Rennie Kleeman)

De beslissing om deze vaarroute te kiezen, begrijpt Adan enigszins. "Op twee manieren kunnen ze naar de Steenbank varen. Eerst via Zeebrugge en dan afbuigen richting Steenbank. Dat kost alleen anderhalf uur extra tijd. En deze route is korter. Dus het scheelt tijd, brandstof en uitstoot. Het was dus op zich slim om via het Oostgat te gaan, alleen had die beslissing net iets eerder genomen moeten worden.

Op een kaart van Marine Traffic is de koerswijziging van het schip goed te zien (foto: Marine Traffic)

Adan zegt dat het schip de reis heeft voort kunnen zetten, maar dat het voorval wel in de Commissie Nautische Veiligheid Scheldegebied wordt geëvalueerd. De GNA verwacht ook van het Loodswezen nog een verklaring te krijgen.