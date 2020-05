Goedemorgen! Georganiseerde Hemelvaartsdrukte en roken geen middel tegen corona

Het was gisteren druk in Zeeland, maar volgens Jan Lonink, burgemeester van Terneuzen en voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland heeft iedereen zich in Zeeland goed aan de maatregelen gehouden. "Het is behoorlijk opgevangen. De mensen hebben zich redelijk verspreid over de grote stranden die we in Zeeland hebben", aldus Lonink.

Drukte op de Zeeuwse stranden (foto: Omroep Zeeland)

Roken tegen corona?! Doe maar niet

Oud-huisarts Peter de Doelder uit Middelburg gelooft niet dat roken het coronavirus tegen gaat: "Wetenschappelijk is er geen bewijs en dit moet verder onderzocht worden." De Doelder reageert op een artikel van een wetenschappelijk tijdschrift waaruit blijkt dat rokers minder vaak in het ziekenhuis belanden met het coronavirus.

Schip vaart bijna badstrand Vlissingen op (foto: Rennie Kleeman)

Containerschip

Een groot containerschip voer gister aan het eind van de middag bijna het badstrand van Vlissingen op. Pas op het laatste moment werd de koers gewijzigd en kon het schip nog terug in de vaargeul komen.

Het weer

Voor de verandering begint het weer vandaag met veel bewolking. In de loop van vanochtend kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag is het overwegend bewolkt en is er kans op regen. Daarbij komt een matige tot krachtige zuidwestenwind te staan. De temperatuur is tussen de 19 en 22 graden.