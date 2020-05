Grensrechter Angelo Boonman vlagt nu even niet voor buitenspel, maar plaatst glas in ramen en deuren

Grensrechter Angelo Boonman uit Sluiskil heeft zijn eigen glasbedrijf (foto: Omroep Zeeland)

Voor de 40-jarige Angelo Boonman zien de weekenden er sinds de coronacrisis heel erg anders uit. Sinds 2008 is hij grensrechter in het betaald voetbal en in 2014 mocht hij zelfs langs de zijlijn staan tijdens de Champions League-finale tussen Atletico Madrid en Real Madrid. Nu hij dat niet kan doen, houdt hij zich volledig bezig met zijn eigen glasbedrijf.

Angelo, hoe zien jouw dagen er nu uit?

Ik heb deze dagen nog steeds mijn handen vol aan mijn eigen glasbedrijf. Daarnaast ben ik ook betrokken bij een bedrijf uit Axel dat rolluiken produceert.

Wat doe je dan precies?

Ik lever voor mijn glasbedrijf nieuw glas bij particulieren en dat monteer ik dan ook aan de woning. Daarnaast lever ik ook beglazing voor aannemers en schilders uit de buurt. In het rolluikenbedrijf ben ik bezig met de algehele leiding. Dan zorg ik ervoor dat de structuur binnen het bedrijf goed loopt en dat het contact met de klanten wordt onderhouden. Eigenlijk is mijn dag daar heel goed mee gevuld.

Hoelang doe je dit al?

Sinds 2004 ben ik al actief in het zetten van glas en sinds 2,5 jaar heb ik daar dus mijn eigen bedrijf in.

Voor Angelo Boonman (rechts, op archiefbeeld) zien de weekenden er meestal zo uit (foto: Orange Pictures)

Zijn de werkzaamheden nog goed uit te voeren?

Dat is voorlopig geen probleem. Toch ben ik extra waakzaam, zoals iedereen eigenlijk. Ook kijk ik extra goed uit omdat ik mijn gezin wil beschermen. Onze zoon is al eens ernstig ziek geweest en ik weet niet of hij nu extra vatbaar is voor het coronavirus. Dus ik wil alles zien te voorkomen.

Veel branches hebben het zwaar. Hoe is dat in jouw branche?

Nieuwbouw is er bijna niet op dit moment, maar in die particuliere sector is er nog genoeg werk. Mensen zitten nu natuurlijk thuis. Die gaan dan rondkijken en ze beseffen dan dit een ideaal moment is om iets aan je huis te doen. Ook bij de bouwmarkten is dat te zien. Dus ik heb wat dat betreft geen klagen in deze tijd.

Normaal sta je in het weekend tijdens een eredivisiewedstrijd als grensrechter langs de zijlijn. Mis je dat nu?

Dat mis ik wel echt, ja. Het is een heel belangrijk onderdeel van mijn leven, want ik doe dat al sinds dat ik zestien jaar ben. Sinds 2008 doe ik dit in het betaalde voetbal en soms waren er doordeweeks ook nog wedstrijden. Mijn leven staat in het teken van voetbal en de beleving in de stadions. Dat is iets wat ik als grensrechter ook erg mis. Wat mij betreft kan het voetbal niet snel genoeg starten als het veilig is