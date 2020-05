Zeeuwse cultuursector loopt 4,3 miljoen mis, provincie komt met fonds

(foto: Omroep Zeeland)

Dat blijkt uit een provinciale enquête waar honderd respondenten op reageerden. Musea, theaters, podia en bioscopen zijn al sinds het begin van de coronacrisis gesloten, evenementen zijn tot 1 september afgelast. Niet alleen entreegelden vallen weg, ook inkomsten uit horeca, sponsorgelden, loon van zzp'ers, subsidie en inkomsten uit winkelverkoop worden gemist. Dit geldt zowel voor grote als kleine organisaties.

'Landelijk noodfonds is niet genoeg'

Het Rijk ondersteunt ondernemers en heeft een landelijk noodfonds voor de culturele sector van 300 miljoen opgezet, maar dat is niet genoeg, zegt de provincie. "Deze regeling gaat binnenkort open, maar de verwachting is dat slechts enkele instellingen in Zeeland hiervan profijt hebben."

Daarom wil de provincie de Staten binnenkort een voorstel doen voor het opstarten van een eigen fonds. "Daarnaast gaan we de gemeenten en bedrijven actief benaderen om het fonds aan te vullen", zegt gedeputeerde Anita Pijpelink. Het geld moet vooral ingezet worden om musea en evenementen anderhalvemeterproof te maken.

Coronamaatregelen in de culturele sector Vanaf 1 juni mogen film-, theater- en concertzalen, musea, monumenten, muziekscholen en centra voor de kunst weer open. Wel gelden er regels. Zo mogen er bij film-, theater- en concertzalen maar maximaal 30 mensen plaatsnemen in een zaal, moeten die vooraf reserveren, anderhalve meter afstand houden en een checkgesprek vooraf is ook verplicht. Die regels gelden ook voor andere culturele instellingen, al is het maximum aantal mensen daar net iets anders. Bij muziekscholen en centra voor de kunsten mogen maar dertig mensen in het hele gebouw, bij musea en monumenten is dat aantal afhankelijk van het gebouw.

Pijpelink: "Denk bijvoorbeeld aan het reguleren van bezoekersstromen door ticketing of het aanbrengen van looproutes. Ook willen we samenwerking stimuleren; bijvoorbeeld met de toeristische sector."

Hoeveel geld er vrijgemaakt wordt voor dit fonds, is nog niet bekend. "Ik heb niet de illusie dat we met dit steunfonds de inkomstensector van de hele sector kunnen compenseren," zegt Pijpelink, "maar het gaat erom dat we de instellingen helpen om zo goed mogelijk door deze lastige periode heen te komen."

Gedeputeerde Anita Pijpelink over het stimuleringsfonds voor cultuur