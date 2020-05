Honderden vogelspotters op de been om bijzondere steppearend in Zeeuws landschap vast te leggen

Steppearend bij Wolphaartsdijk (foto: Marcel Klootwijk)

De arend is gistermiddag om 16.23 uur in de buurt van de Belgisch/Franse grens gesignaleerd, zegt Klootwijk. Vogelaar Thomas Luiten waagde de gok om naar de Mortiere in Middelburg te gaan. "Als roofvogels vanuit Vlaanderen de Westerschelde overvliegen, worden ze vaak op die plek gezien", zegt Klootwijk. Ook de steppearend koos die route, rond 18.30 uur zag Luiten de roofvogel richting het oosten van de provincie overvliegen.

Zo'n 150 vogelaars uit verschillende plekken van het land kwamen gisteravond naar Zeeland om op een glimp van het dier op te vangen. En met succes: om 19.30 uur cirkelde het dier in de buurt van Wolphaartsdijk. In die buurt heeft de roofvogel ook overnacht. En dat is volgens Klootwijk ook bijzonder: "Dat een steppearend ook even in Nederland verblijft, gebeurde voor het laatst in 1984."

Het gaat volgens de vogelaar in deze gevallen om vogels die nog niet volwassen zijn. "De eerste jaren van hun leven vliegen ze rond, ook buiten de broedgebieden."

Klootwijk zegt dat de steppearend vanochtend een paar kilometer in oostelijke richting vloog en neerstreek bij Wilhelminadorp. Daar gingen ongeveer 250 vogelspotters naartoe om het dier vast te leggen. Die zagen dat de steppearend er op den duur vandoor ging. Tegen de verwachting in. "Met dit regenachtige weer kiezen dit soort vogels er meestal voor om minder te vliegen."

"De steppearend moet het vooral van zijn techniek hebben, droog weer is ideaal", vervolgt Klootwijk, die verwacht dat de vogel inmiddels ver van Zeeland verwijderd is. "Als je ziet hoe snel de steppearend hier was, zou hij nu al zomaar in de buurt van Utrecht kunnen zijn.".