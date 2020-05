Strandwachten pleiten na voorkomen schipdrama opnieuw voor verruiming bewakingstijd

Daarom pleit strandexploitatie Veere een dag later opnieuw voor een verruiming van de strandbewakingstijd. Dat is niet de eerste keer. Vorig jaar kwam het de strandwacht op veel kritiek te staan toen er een boeggolf over het strand raasde. "Maar het probleem was dat dit buiten bewakingstijd gebeurde", zegt directeur Tim Wouters.

En dat was nu weer het geval volgens strandwachter Siebren Mossel. De strandbewaking was voorbij en de strandwachten waren aan het inpakken toen ineens vanuit de toren gezien werd dat het containerschip een rare manoeuvre maakte. "Hij maakte een honderdtachtig graden draai en dat was het moment dat we zagen dit gaat niet goed en zijn we in actie gekomen met het team."

Volgens Strandexploitatie Veere is het fijn dat een drama voorkomen is maar het laat volgens hen ook zien dat een verruiming van de bewakingstijd geen overbodige luxe is als er nog grote groepen mensen op het strand aanwezig zijn bij mooi weer.