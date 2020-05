Nieuwe burgemeester Schouwen-Duiveland begint in crisistijd aan 'droombaan'

Jack van der Hoek met zijn ambtsketting (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

Door de coronacrisis verliep de installatie van Van der Hoek anders dan gebruikelijk. In een nagenoeg lege raadzaal. "Het was uniek", zo vertelde hij in het radioprogramma de Zeeuwse Kamer van Omroep Zeeland. "Ik denk dat er op deze manier niet eerder een burgemeester geïnstalleerd is. Ik was ook nog eens jarig. Gelukkig waren mijn vrouw en dochter erbij."

Jack van der Hoek (foto: Gemeente Schouwen-Duiveland)

De kennismaking met de inwoners verloopt door de crisis ook anders. "Ik wilde de zomermaanden gebruiken om mijn gezicht te laten zien bij de talrijke evenementen hier op het eiland, maar dat lukt niet even niet."

Van der Hoek is, naar eigen zeggen, een burgemeester die graag naar de mensen toe gaat. "Handjes schudden, mensen in de ogen kijken."

Raam open en de wind naar binnen. Dat werkt goed voor de ontspanning." Jack van der Hoek, de nieuwe burgemeester van Schouwen-Duiveland

Voor Van der Hoek is Schouwen-Duiveland geen onbekend terrein. Hij kwam er vaak. "Dat is begonnen in mijn tienertijd met mijn ouders. En daarna ging ik op bezoek bij mijn oom en tante op camping De Duinhoeve in Haamstede."

Ook in zijn tijd als gedeputeerde bezocht hij het eiland vaak om te ontladen na een drukke werkweek. "Het voelt altijd als thuiskomen als we de dam overrijden. Raam open en wind naar binnen. Dat werkt goed voor de ontspanning."

Voorkeur

Van der Hoek heeft altijd de wens gehad om als burgemeester aan de slag te gaan. "In mijn tijd als gedeputeerde was ik meer met Den Haag en Europa bezig. Als burgemeester heb je meer direct contact met de burgers, de organisatie van de gemeente en het bedrijfsleven. Daar gaat mijn voorkeur naar uit."

Door de coronacrisis is Van der Hoek nu burgemeester in crisistijd. "Speerpunt is nu om binnen de huidige maatregelen van het RIVM naar verruiming te zoeken zodat ondernemers hun boterham kunnen verdienen."

Zingen

Van der Hoek heeft nog een hobby: zingen. "Ik heb nog met de burgemeester van Haarlem in een band gezeten. We hadden een uitgebreid repertoire, haha."

De medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland zijn alvast gewaarschuwd.