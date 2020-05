Terug naar Zeeland zit er even niet in voor Ananda: 'Wie had nou gedacht dat de grenzen in Europa dicht zouden gaan?'

Ananda de Jager

"Het is maar een uurtje rijden van Brussel naar Goes", zegt De Jager. "Wie had nou gedacht dat de grenzen dicht zouden gaan in Europa." Normaal moet De Jager (26) veel door de Benelux reizen voor haar werk. "Sinds eind februari mogen we niet meer reizen voor het werk, dus moet ik thuis werken."

De versoepelingsmaatregelen die in België worden genomen zijn vergelijkbaar met Nederland. "Vorige week gingen de kappers weer open; in het openbaar vervoer is een mondkapje verplicht", vertelt De Jager. Wel vindt De Jager dat er in België ook strengere regels zijn in vergelijking met Nederland. "Zo mag je maar met een groepje van maximaal vier vaste personen naar buiten. Dat zijn meestal mijn huisgenoten."

Ook doet De Jager nog vrijwilligerswerk in Brussel. "Daardoor zie ik ook nog wel andere mensen."

