Waarom Julia in Middelburg bleef maar Laura terug is gegaan naar Moldavië

"Mijn ouders wilden graag dat ik terug kwam naar Moldavië. Omdat het allemaal onzeker was wat er ging gebeuren. Net toen ik terug was, gingen de grenzen dicht," vertelt ze. Ze is blij met haar keuze, maar mist Vlissingen wel. "Ik ben blij dat ik hier bij mijn familie ben, dat geeft rust. Maar ik mis mijn vrienden daar en zelfs het naar school gaan."

Laura volgt haar lessen online net als haar klasgenoten in Nederland. Bij haar opleiding Chemie krijgt ze ze normaal veel praktijkles in het schoollaboratorium. "De docenten doen erg hun best om de lesstof bij te houden. We krijgen nu theorielessen die we straks kunnen toepassen in het lab."

In Nederland gebleven

Maar er zijn dus ook studenten in Zeeland gebleven. Sommige konden niet terug, anderen bleven vrijwillig. Zoals de 20-jarige Julia Cottrell uit Amerika, die dit jaar afstudeert aan de UCR in Middelburg.

"Mijn ouders vallen in de risicogroep. Dus het was veiliger voor hen en mij om hier in Middelburg te blijven. Ook zou het een lange, dure reis zijn om terug naar Amerika te gaan", aldus Julia.

Achteraf gezien is ze blij met haar keuze. "Ik voel me in Nederland veilig. Misschien wel veiliger dan ik me in Amerika zou voelen op dit moment." Bovendien zou het tijdsverschil tussen Nederland en Amerika te groot zijn om online de lessen te blijven volgen. "Nu kan ik wat langer in mijn bed blijven liggen."

Bijna de helft van het aantal buitenlandse studenten van de University College Roosevelt (UCR) en de HZ University of Applied Sciences is teruggekeerd naar hun thuisland. Bij de UCR zijn dat 99 van de 179 buitenlandse studenten. Bij de HZ gaat het om zo'n veertig tot vijftig procent van de 520 buitenlandse studenten.

Voor Julia verloopt haar laatste schooljaar in Middelburg anders dan gehoopt. "Normaal in je laatste jaar maak je zoveel bijzondere dingen mee, dat is nu niet en dat is jammer. Maar als daardoor zoveel mogelijk mensen gezond blijven, is het voor mij oké."