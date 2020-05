Verbreding Zanddijk dwingt aanwonenden uit huis

De aanstaande aanpak van de Zanddijk tussen Kruiningen en Yerseke speelt nu al zo'n tien jaar in het leven van Tonis Boot. Telkens lijkt de keuze te vallen op een ontwerpvariant die het perceel van de familie Boot niet zou raken. Toch komt nu hun perceel en het huis van Tonis in gevaar. "Mijn huis zal waarschijnlijk moeten wijken voor de nieuwe weg. Daar baal ik wel enorm van."

Op het erf van de familie Boot staan twee huizen. Het oude huis bij de schuur, waar de ouders van Tonis nu wonen en het tweede huis waar hij zelf woont, net naast de Zanddijk. "Mijn opa heeft het huis in de jaren zestig laten bouwen en sindsdien wisselen we steeds." Boot gaat snel met zijn buren om tafel om gezamenlijk tegen het voorstel te protesteren.

De Zanddijk is een gevaarlijke weg en daarom moet hij worden aangepakt. Een nieuw poldertracé en een nieuwe aansluiting op de A58 had voor iedereen de voorkeur, maar die varianten bleken te duur. Er werd voor een nieuwe weg langs buurtschap Het Kaasgat gekozen. Omwonenden en ondernemers protesteerden en nu steunt ook de gemeente Reimerswaal dit voorstel niet meer. Een andere variant blijft over: een verbreding van de Zanddijk en de weg.

Voor buurman Nico Valk verandert er niets. Hij zou bij ieder ontwerp zijn huis kwijtraken en dus ook bij een bredere Zanddijk. Hij heeft daar vrede mee. Hij maakt als vrachtwagenchauffeur veel gebruik van de Zanddijk en hij vindt dat de weg niet snel genoeg aangepakt kan worden. We spraken Nico Valk eerder over de Zanddijk.

Bij de omwonenden van Het Kaasgat gaat de vlag ondertussen nog niet uit. De gemeente Reimerswaal zet dan wel een streep door de plannen om de weg langs dat buurtschap te halen, maar eigenlijk gaan die er niet over. De provincie moet de beslissing maken en doet dat waarschijnlijk na de zomer.

René Reijngoudt verzette zich tegen de weg langs Het Kaasgat (foto: Omroep Zeeland)

René Reijngoudt woont in Het Kaasgat. Zijn familie heeft er een landwinkel, boomgaard en camperplaatsen. Ze verzetten zich samen met andere ondernemers en buren tegen de weg die door Het Kaasgat zou komen. Hij is op de eerste plaats blij dat die optie niet meer gesteund wordt door de gemeente, maar hij blijft er wel nuchter onder. "Prijs de dag niet voor het morgen is", aldus Reijngoudt. Hij leeft ook mee met zijn buren aan de andere kant van de Zanddijk die mogelijk hun huis kwijtraken.

"Die mensen komen in het zelfde schuitje terecht als waar wij in gezeten hebben", zegt Reijngoudt. "Wij vinden het spijtig dat er nu gekozen wordt uit twee kwaden." De hoop blijft overeind dat er toch nog gekozen gaat worden voor een poldertracé. "Waar een wil is, is een weg. Of anders gezegd: waar een wil is, komt een weg", besluit Reijngoudt.

