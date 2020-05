Damen sleept definitief Duitse miljardenorder in de wacht, tientallen nieuwe banen in Vlissingen

(foto: Omroep Zeeland)

In januari leek het er al op dat Damen de marineorder in de wacht sleepte, maar de Duitse scheepswerf German Naval Yards, in Kiel spande een klachtenprocedure aan. De enige overgebleven concurrent drong er bij de rechter op aan de opdracht te annuleren. Vorige week trok de rivaal de klacht in, waarna het Duitse ministerie van Defensie heeft Damen tot winnaar uitgeroepen.

Grotendeels gebouwd in Vlissingen

De fregatten worden voor een groot deel gebouwd in Duitsland. Het gaat om een Duits project, waar Duits belastinggeld in zit. Op deze manier kan ook de Duitse economie meeprofiteren, legt Richard Keulen van Damen Naval Shipbuilding uit.

Keulen legt uit dat er veel tijd en energie in heeft gezeten om de order in de wacht te slepen. "Al járen lang zijn nu in Vlissingen tientallen ingenieurs, planners, projectleiders, supply chain managers, juristen, contractmanagers etc aan het werk om vanaf begin, in overeenstemming met het enorme eisenpakket van de Klant, het winnende ontwerp en aanbod te maken. Met meer dan veertienduizend pagina's en een geweldig scheepsontwerp kan Damen nu door als winnaar."

Ook tientallen banen in Vlissingen

Nu de order binnen is, wordt er nog meer werk verzet in Vlissingen, legt Keulen uit. "We gaan meer projectleiding, nog meer ingenieurs, buitenlandteams (met Duitse partners), inkopers en planners inzetten. Het gaat om vele tientallen banen, op het hoogtepunt wellicht over de honderd." Volgens Keulen zijn dat banen die tot 12 jaar gewaarborgd zijn.

Damen wacht nog wel parlementaire goedkeuring af in Duitsland. "We verwachten dit binnen enkele weken, in elk geval voor de zomer. "Dan kan daarna met de klant, het Duitse Ministerie van Defensie, een contract worden voorbereid en ondertekend", aldus Keulen.