Film Tel Aviv on Fire zaterdag alsnog op Omroep Zeeland

(foto: Film by the Sea)

Het was eigenlijk de bedoeling dat de film afgelopen dinsdag te zien was op Omroep Zeeland. Door een fout is per abuis de verkeerde Film by the Sea-film uitgezonden, namelijk I Nostri Ragazzi, die een week eerder ook op Omroep Zeeland te zien was.

Om de kijkers alsnog de mogelijkheid te geven om de film te bekijken, wordt zaterdag alsnog Tel Aviv on Fire vertoond. De film gaat over een gelijknamige soapserie, waar de Palestijn Salem op de set werkt. De film kreeg goede recensies, omdat het met humor het conflict tussen Israël en de Arabische wereld blootlegt.

Dinsdag 26 mei om 20.30 uur wordt de laatste Film by the Sea-film uitgezonden op Omroep Zeeland. Dan staat An Unexpected Love op het programma.

